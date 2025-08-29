La Orden de Ermitas destina 113.430 euros a patrimonio en cuatro localidades

E. Pascual zarzosa. Viernes, 29 de agosto 2025, 08:16 Comenta Compartir

La Orden de Ermitas ha destinado 113.430,61 euros a trabajos de recuperación del patrimonio histórico artístico de La Rioja Baja, en concreto proyectos solicitados por los ayuntamientos de Zarzosa, Herce, Cornago y Grávalos.

Desde la apuesta de esa Orden, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, visitó ayer junto a representantes municipales estos enclaves, comenzando por la restauración de las bóvedas y de la espadaña de la antigua iglesia de Nuestra Señora del Villar en Zarzosa por 39.266,81 euros, 28.680,48 aportados por la Comunidad, que permitirá su adecuación como centro cultural para la localidad del Cidacos. También ha reparado la linterna y retejado la cubierta de la ermita de Nuestra Señora de las Canalejas, afectada por las humedades.

La ermita de El Salvador de Herce ha visto nivelar sus muros y ha sustituido su puerta de chapa por una de acero corten por 47.352,81 euros, 32.398,79 de la Orden.

La restauración de un lienzo de la Piedad es la actuación de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Cornago por 32.208,28 euros, 23.106,22 regionales, mientras que la ermita del Humilladero de Grávalos ha visto restaurar su cubierta por 31.483,32, 21.764,42 aportados por la Comunidad.