Obras en el interior de la parroquia de San Sebastián de Corera, ayer. SANDA

Las obras en el suelo de la iglesia de Corera sacan a la luz un osario y varias tumbas

Los restos óseos, recogidos principalmente en la capilla del Pilar, se han enterrado a los pies del templo

Sanda Sainz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:15

Encontrar enterramientos humanos dentro de los edificios religiosos no resulta raro, en algunos casos están a la vista como en la iglesia de Nuestra Señora ... del Campillo en Almarza de Cameros, que todavía conserva la división de las sepulturas en el suelo, pero en la mayoría o fueron retiradas durante determinadas obras realizadas a lo largo del tiempo, principalmente para instalar tarima en el suelo, o permanecen tapadas.

