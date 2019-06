La nueva regidora de Aguilar dirigirá sus esfuerzos a intentar atajar la despoblación

Aguilar del Río Alhama estrena alcaldesa. Asun Sáez Arnedo es la nueva regidora de Aguilar e Inestrillas y es del PP. Reconoce que va a ser «una tarea dura y difícil», pero ganas e ilusión no le faltan y, además, se siente «bien respaldada» por sus compañeros, por todo el pueblo y por su familia. «Tengo muy claro que he de ser la alcaldesa de todos y para todos», resume.

Lo más inmediato va a ser la estructuración del Ayuntamiento. Precisamente hoy se celebrará el pleno municipal que nombrará las distintas comisiones y repartirá las responsabilidades.

En cuanto a sus planes para los próximos cuatro años, la alcaldesa insiste en la necesidad de mantener los buenos servicios del pueblo. «No es fácil, pues nuestros pueblos han visto cómo se han ido reduciendo y, sin embargo, necesitamos ofrecer los servicios necesarios para contribuir con ello a fijar y a aumentar población. Las empresas que tenemos y los puestos de trabajo que generan son fundamentales, pero también sentimos que vamos formando parte de esa España que se vacía». «Atajar esto va a requerir gran parte de nuestra dedicación. Pero vamos a necesitar también la ayuda de la administración autonómica y el apoyo de nuestra gente», agrega.

Asun Sáez

Otra clave será Contrebia: «Va a seguir siendo nuestro principal activo turístico, además de promover rutas para bicicleta y senderismo, pues nuestro municipio tiene una riqueza y una diversidad medioambiental muy atrayente», explica Sáez.

Otros asuntos que formarán parte de la agenda municipal serán las comunicaciones, la gestión de la instalación de fibra óptica y ofrecer zona wifi para facilitar a residentes y visitantes el acceso libre a este servicio.

«Somos ambiciosos y queremos que en Aguilar e Inestrillas estamos a la altura de los tiempos que corren. El problema de la despoblación nos preocupa mucho y me gustaría revertirlo. Ilusión y ganas no nos faltan ni a mí ni al equipo de concejales. Soñamos con un Aguilar-Inestrillas mejor, pero nos gustaría que nuestra gente se involucre en las cosas del pueblo, que las sientan como algo suyo y no solo de la alcaldesa y de los concejales, que todos se animen a aportar a nuestro pueblo lo que puedan».