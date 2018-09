Nueva junta de los regantes de Villalba después de 23 años Exterior de las instalaciones del Ayuntamiento de Villalba. :: l.r. El alcalde, Alfredo Fernández, abandona la presidencia sin haber justificado las cuentas desde 1995 J. L. Lunes, 3 septiembre 2018, 00:15

villalba de rioja. La comunidad de regantes de Villalba de Rioja cuenta desde ayer con una nueva junta después de la asamblea celebrada en el ayuntamiento de la localidad riojalteña.

Después de 23 años, el alcalde de la localidad deja la presidencia de esta institución en favor del único aspirante que se había presentado. Aunque en un principio parecía que Alfredo Fernández podría disputar la presidencia, finalmente, el edil popular no ha presentado una candidatura alternativa.

Así, desde ayer, la nueva junta de los regantes está compuesta por Pedro Fernández de las Heras, Carlos Fernández, Román Ramírez y, dentro del tribunal de aguas, Roberto Fernández y Jaime Martínez. Con la nueva junta ya designada, queda por conocer quién ocupará los distintos cargos, entre ellos, la presidencia.

El siguiente paso tras el nombramiento es que la junta celebre su primera reunión como tal para designar las diferentes personas a cada cargo.

El paso dado pone así fin a 23 años de presidencia del actual alcalde, Alfredo Fernández. Un periodo en el que, al parecer, no ha presentado justificación alguna de las cuentas manejadas durante tanto tiempo. Según ha podido saber este periódico, en la asamblea celebrada ayer, el ya ex presidente del ente reconoció que después de tanto tiempo no se conservan todos los papeles y la documentación de una gestión prolongada casi un cuarto de siglo.