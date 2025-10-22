Otras noticias de Santo Domingo, Haro, Arnedillo, Quel, Pradejón e Igea

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:35 | Actualizado 08:40h. Comenta Compartir

Santo Domingo El club Sampol visita el Pozo Sotón en Asturias

El club Sampol ha disfrutado de unas visitas en Asturias al Pozo Sotón y al parque natural de Redes con ascensión al Pico Cogollu. En ellas contaron con un total de 30 participantes. Informa Laura Lezana

Haro Excursión a Salinas de Añana

La Asociación de amigos del Camino de Santiago de Haro-Rioja Alta organizó una excursión con 45 socios y socias a Salinas de Añana, la Iglesia de Tuesta, la Torre de los Varona y el Santuario de la Virgen de Angosto. Informa María Caro

Santo Domingo Asando pimientos juntos

Santo Domingo acogió una entrañable actividad intergeneracional entre usuarios del Hospital del Santo y los centros educativos Beato Jerónimo Hermosilla, IES Valle del Oja y Menesiano: 'Asando pimientos juntos'.

Igea El 2 de noviembre tendrá lugar el Día del Árbol

El Dinoclub y la Ampa de Igea organizan para el domingo 2 de noviembre, a las 11.00 horas el Día del Árbol. Será junto al mirador y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Se requiere inscripción a través del correo dinoclubigea@gmail.com (hasta el 28 de octubre, indicando el nombre y edad del niño). Informa Sanda Sainz.

Quel El escape room 'El último acto' se celebrará el día 31

El Ayuntamiento de Quel ha puesto a la venta por las tardes en la casa de cultura las entradas para el escape room 'El último acto'. Cuestan 2 euros y el evento tendrá lugar en el citado recinto el viernes 31 de octubre, de 18.00 a 19.30 para menores de 12 años y de 20.00 a 22.00 horas para el resto de público. Informa Sanda Sainz.

Pradejón Exposición 'Cooperación riojana'

Ayer se inauguró en Pradejón la exposicion al aire libre 'Cooperación riojana: un compromiso compartido'. Se podrá visitar hasta el 10 de noviembre en la Plaza de la Constitución.

Arnedillo Misa, verbena y ranchos por San Servando y San Germán

Los vecinos de Arnedillo disfrutarán este jueves de sus fiestas más íntimas y propias, las que dedican a sus patronos, San Servando y San Germán. Será una jornada de celebración a través de la tradición religiosa y de la música desde un programa de «actividades para todos los públicos», como ha presentado el Ayuntamiento de la villa del Alto Cidacos.

Como cada 23 de octubre, los vecinos asistirán a la misa mayor en la iglesia parroquial dedicada a ambos santos, tras cuya celebración el Ayuntamiento ofrecerá a los presentes un vermú popular.

Por la tarde tendrá lugar una verbena con La Orquestina, desde las 18.00 horas en el espacio abierto frente a la carnicería.

Con todo, y dando protagonismo a la celebración en la jornada de este jueves, el ambiente festivo también se traslada en estas fiestas patronales al sábado, en busca de llegar a más vecinos y visitantes que puedan compartirlo sin las obligaciones laborales o estudiantiles. Así, las asociaciones Zopín y Tierras de Pan se unen al Ayuntamiento para celebrar el sábado un rancho popular en el frontón nuevo. Y, además de compartir mesa, plato y brindis, los asistentes podrán disfrutar de un bingo y comprar lotería de Navidad de los colectivos locales.

Para disfrutar de ese ambiente los interesados pueden adquirir hasta este mismo jueves su ticket por un precio de 8 euros por persona en estos establecimientos: Supermercado Cronos, Frutería Félix, Carnicería Emciso y Casa Guri. Informa Ernesto Pascual