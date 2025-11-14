Otras noticias de Nalda, Entrena, Tudelilla, Enciso, Pradejón y Herce

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:42 Comenta Compartir

Nalda El próximo domingo, 'La Tela de Cuentos'

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la plaza de la Tela de Nalda acogerá el próximo domingo una nueva edición del programa 'La Tela de Cuentos', que se inaugurará a las 11.30 horas con las actividades 'El flautista de Naldalín' y una visita guiada al castillo. Durante toda la mañana habrá cuentacuentos, degustaciones y juegos. Informa D. M. A.

Entrena Feria de San Martín con pinchos y paella

Entrena celebra este fin de semana la XI Feria de San Martín, que comienza mañana con el XI Concurso de Entrepinchos, en el que participan cinco bares de la localidad. Por la tarde habrá cabezudos en la plaza del Coso a las 18.00 horas. Al día siguiente, el domingo, la misma plaza acogerá un mercado de artesanía y, al mediodía, una degustación de paella con pollo. Informa D. M. A.

Tudelilla Corte de la LR-481 del 17 al 21 de noviembre

El Gobierno de La Rioja ha comunicado que del lunes 17 al viernes 21 de noviembre la carretera LR-481 entre la LR-123 (carretera de Arnedo) y Tudelilla permanecerá cortada en su totalidad al tráfico, de 08.00 a 21.00 horas por los trabajos de mejora que se llevan a cabo en la calzada (refuerzo del firme con aglomerado asfáltico). Se podrá acceder a Tudelilla por la LR-123 y la LR-381. Informa S. S. J.

Pradejón San Ponciano, del 20 al 23 de noviembre

El jueves 20 de noviembre comenzarán las fiestas de San Ponciano con castañada, chupinazo a las 20.00 horas y pinchos. El 21 habrá misa y procesión, mariachi, evento infantil, bingo, cena de Unión 76 y verbena. No faltarán las degustaciones y toro de fuego el jueves y viernes. El 22, continúa con deporte, concierto del Dúo Estallido, fiesta de la cerveza, verbena y djs y el domingo 23 parque infantil, pelota y teatro con La Kaskajera. Informa S. S. J.

Pradejón Concursos navideños infantiles

El Ayuntamiento de Pradejón ha convocado tres concursos navideños infantiles. Uno es de postales, para niños de 3 a 14 años. Otro de cuentos, para participantes entre 6 y 14 años. En ambos casos se deberá entregar en el Consistorio los días 9 y 10 de diciembre. La tercera propuesta, de belenes, está dirigida a niños de 6 a 14 años y la recepción tendrá lugar el 12 de diciembre, de 17.00 a 17.30 horas en el Ayuntamiento. Informa S. S. J.

Enciso Un espectáculo celebra mañana el Día Internacional del Flamenco

Los vecinos de Enciso pueden celebrar en la tarde de este sábado el Día Internacional del Flamenco con la actuación que ofrecerá el grupo Anlage, con entrada gratuita en la Casa de Cultura desde las 19.00 horas gracias a la colaboración del Ayuntamiento y del Gobierno de La Rioja.

Tras 'Flamenco de alma' está a las voces Antonio de la Pura, la bailaora Carmen de Miguel y el tocaor Antón Presser. Informa Ernesto Pascual

Enciso Presentación de 'Lugares con historia' en el Paleontológico

El Centro Paleontológico de Enciso acoge en la tarde de este sábado, desde las 18.00 horas, la presentación del libro 'Lugares con historia', firmado por José Ricardo Gutiérrez Vergara con el propósito de redescubrir la riqueza cultural, histórica y natural que rodea a La Rioja, Navarra y otras regiones cercanas..

Será un acto abierto al público con la colaboración de la Editorial Exlibric y el Ayuntamiento de la villa del Alto Cidacos. Informa Ernesto Pascual

Herce Martínez-Aldama recorre en una charla la historia de Herce

El presidente de la Asociación Almovívena y gran divulgador y animador de la villa, Kiko Martínez-Aldama Sáenz, ofrece en la tarde de este sábado la conferencia 'Herce, retazos de nuestra historia y patrimonio'.

Con la invitación de la Asociación de la Tercera Edad San Esteban, y con la colaboración de la Corporación, recorrerá la historia compartida de la villa desde las 19.00 horas en el salón de usos múltiples de la segunda planta del Ayuntamiento cebollero. Informa Ernesto Pascual