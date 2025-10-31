Otras noticias de Lardero, Arnedo y Laguardia

Arnedo La Ader reconoce al centro de estética de Marta López Moreno

La arnedana Marta López Moreno, con su centro de estética Agua bienestar y belleza natural ha merecido el reconocimiento de Emprendedor del Mes de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. La Ader valora que la iniciativa plantee otro punto de vista buscando el equilibrio entre naturaleza, ciencia y emoción en los tratamientos.

Lardero 'Derechos de la infancia', en Lardero

Ampliar

La Casa de la Cultura de Lardero acoge hasta el 10 de noviembre la exposición 'Derechos de la Infancia' de la Consejería de Salud y Políticas Sociales. Tras su paso por Haro y Lardero, posteriormente viajará a Autol y Logroño. Informa D. M. A.

Arnedo Sonidos garaje y techno, hoy en Sendero

La Asociación Sendero acoge esta noche una noche de música en directo dedicada a los sonidos garajeros gracias a las actuaciones de la banda riojana Irazusta, que vuelve a actuar en una de sus ciudades fetiche, y de los alemanes Lemongrab. Con una entrada de 7 euros, las actuaciones comenzarán a partir de las 22.00 horas con una invitación a una sesión de 'psycho garaje' sobre el esdenario. Además, y dando un giro de sonido, la noche continuará sobre las 02.30 con una fiesta de techno con varios pinchadiscos por 8 euros, 6 para socios.

Laguardia Ruta del Vino y del Pescado

El próximo 16 de noviembre se llevará a cabo la ruta del Vino y del Pescado. La jornada arrancará en Laguardia y finalizará en Lagrán atravesando uno de los caminos más emblemáticos de Álava. El recorrido constará de 11,1 kilómetros, será de dificultad media y durará unas tres horas aproximadamente. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 14 de noviembre. Informa Marta Hermosilla

Laguardia Cata comentada y feria de queso Idiazábal

Los días 7 y 8 de noviembre Laguardia se convertirá en cuna del queso Idiazábal aprovechando la festividad de Acción de Gracias. Se llevará a cabo una cata comentada de queso maridada con vinos de la comarca en el Estanque Celtibérico con un coste de tres euros, así como una feria de queso amenizada por la música de los Gaiteros de Laguardia. Informa Marta Hermosilla

Senderismo interpretativo por la sierra de Ocón

La Villa de Ocón tendrá el sábado 8 de noviembre un paseo otoñal de senderismo interpretativo. Comenzará a las 10.00 horas y está dirigido a todos los públicos. La inscripción cuesta 10 euros y se puede reservar a través del número de teléfono 620 70 16 44. El precio incluye guías de naturaleza y seguro de responsabilidad civil. Los participantes recorrerán los parajes de la sierra de Ocón en una ruta de 6 kilómetros con 150 metros de desnivel. En esta actividad colaboran el Ayuntamiento, Window Forest y Paeas La Rioja (Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad del Gobierno riojano).

Temas

Logroño

Lardero

Laguardia