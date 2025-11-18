Otras noticias de Entrena, Cervera, Pradejón, Igea y Davalillo
Breves con informaciones de la actualidad riojana
Martes, 18 de noviembre 2025, 08:28
-
Cervera
Recogida de alimentos para los necesitados
La Asociación Sociocultural de Mujeres de Cervera del Río Alhama inicia hoy una nueva campaña de 'Navidad solidaria' con el objetivo de recoger alimentos no ... perecederos que se destinarán a familias necesitadas a través de Cáritas. Hasta el lunes 15 de diciembre los interesados en participar en esta campaña pueden llevar sus donaciones de productos a la farmacia, carnicerías y comercios de alimentación cerveranos. Informa S. S. J.
-
Cervera
Paseo por el GR del castillo y Camino Verde
La Asociación Cerverana ha organizado el IV paseo por el sendero GR del Castillo hasta la antena de la Albotea y regreso por el Camino Verde del Alhama el próximo sábado 22 de noviembre. La inscripción cuesta 2 euros a los socios, es gratuita para los socios y está abierta hasta el jueves. La salida y recogida de almuerzo (incluido en la reserva) tendrá lugar a las 10.00 horas en la plaza del manguito de Cervera del Río Alhama. Informa S. S. J.
-
Entrena
Entrena acoge la Feria de San Martín
El pasado fin de semana se celebró en Entrena la XI Feria de San Martín, que comenzó el sábado con el XI Concurso de Entrepinchos y continuó el domingo con un mercado de artesanía y una degustación de paella.
-
Pradejón
Nuevo reparto de pulseras centinela
El Ayuntamiento de Pradejón inició ayer un nuevo reparto de pulseras centinela, que sirven para evitar el riesgo de sufrir una sumisión química ya que detectan drogas en las bebidas. El Consistorio adquirió 500 unidades para distribuir en las fiestas de San Antonio, en agosto, y ahora en las de San Ponciano con el fin de disfrutar de los festejos de forma segura. Se pueden recoger en las oficinas municipales en horario de mañana. Informa S. S. J.
-
Igea
Cómo elegir los mejores cuentos
El próximo viernes 21 de noviembre y el viernes 12 de diciembre, de 18.00 a 20.00 horas, se llevará a cabo en la biblioteca municipal de Igea el taller 'Cómo elegir los mejores cuentos para tus hijos', a cargo de la asociación de promoción de la lectura infantil y juvenil La casa de Tomasa. Se trata de una actividad organizada por el Ayuntamiento igeano en colaboración con el Dinoclub y la Ampa. Informa S. S. J.
-
Davalillo
Los Amigos del Camino en Davalillo
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Haro y La Rioja Alta celebraron la incorporación de nuevos socios con un paseo hasta el Castillo de Davalillo y un buen almuerzo. Informa M. Caro
