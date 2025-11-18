Otras noticias de Entrena, Cervera, Pradejón, Igea y Davalillo

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Martes, 18 de noviembre 2025

  1. Cervera

    Recogida de alimentos para los necesitados

La Asociación Sociocultural de Mujeres de Cervera del Río Alhama inicia hoy una nueva campaña de 'Navidad solidaria' con el objetivo de recoger alimentos no ... perecederos que se destinarán a familias necesitadas a través de Cáritas. Hasta el lunes 15 de diciembre los interesados en participar en esta campaña pueden llevar sus donaciones de productos a la farmacia, carnicerías y comercios de alimentación cerveranos. Informa S. S. J.

