Más noticias de los pueblos de La Rioja

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:14
San Miguel
Entrega de fotografías del colectivo
Representantes de Amigos de San Miguel entregaron en el mediodía de este domingo las fotografías a gran tamaño sorteadas durante la última exposición organizada por la asociación.
Haro
El reto solidario de Be Water llega el viernes
El Reto Solidario en beneficio de la AECC, Be Water, llega a Haro este viernes, cuando la ruta solidaria atravesará la ciudad uniendo fuerzas contra el cáncer, en su camino por el GR99, junto al río Ebro. Una etapa que suma 80,5 km, cargada de paisaje, compromiso y esperanza. El recibimiento se celebrará a las 15.00 horas tras llegar a Haro por el Puente de El Ferial.
Sustitución de tubería en la calle Mediodía
El Ayuntamiento de Haro ha iniciado las obras de sustitución de la tubería de microcemento de la calle Mediodia por otra de fundición por 29.429 euros. Durante la intervención el abastecimiento de agua queda garantizado a todos los vecinos gracias a la realización de un bypass». Seguidamente se llevará a cabo el asfaltado de la calle y la construcción de una acera.
