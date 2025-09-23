LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atuntamiento de Haro,

Más noticias de los pueblos de La Rioja

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:14

  1. San Miguel

    Entrega de fotografías del colectivo

Representantes de Amigos de San Miguel entregaron en el mediodía de este domingo las fotografías a gran tamaño sorteadas durante la última exposición organizada por la asociación.

  1. Haro

    El reto solidario de Be Water llega el viernes

El Reto Solidario en beneficio de la AECC, Be Water, llega a Haro este viernes, cuando la ruta solidaria atravesará la ciudad uniendo fuerzas contra el cáncer, en su camino por el GR99, junto al río Ebro. Una etapa que suma 80,5 km, cargada de paisaje, compromiso y esperanza. El recibimiento se celebrará a las 15.00 horas tras llegar a Haro por el Puente de El Ferial.

  1. Sustitución de tubería en la calle Mediodía

El Ayuntamiento de Haro ha iniciado las obras de sustitución de la tubería de microcemento de la calle Mediodia por otra de fundición por 29.429 euros. Durante la intervención el abastecimiento de agua queda garantizado a todos los vecinos gracias a la realización de un bypass». Seguidamente se llevará a cabo el asfaltado de la calle y la construcción de una acera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  2. 2 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  3. 3 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  4. 4 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  5. 5

    San Mateo, desde un coche de Policía
  6. 6 Llona, despedido como entrenador de la Cultural Leonesa tras seis partidos
  7. 7

    Sheyla Gutiérrez sufre un accidente entrenando por causa de una ardilla albina
  8. 8 Aarón Palacio sustituye a Aguado este martes en La Ribera
  9. 9 Universitarios después de muchas vueltas
  10. 10

    Malos olores, suciedad, precios en San Mateo.. hoy en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Más noticias de los pueblos de La Rioja

Más noticias de los pueblos de La Rioja