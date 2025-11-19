Otras noticias de Calahorra, Nalda y Galilea Breves con las informaciones de actualidad riojana

Calahorra Calahorra celebró ayer el Día del Emprendedor

El centro joven de Calahorra acogió ayer el Día del Emprendedor organizado por el Gobierno de La Rioja y el Consistorio. Participaron Sergio Martínez (Zebra), Ricardo Tayar (Flat 101), Borja García (Workanda y Stampymail), Miguel Eguizábal (Nara Capital), Alberto Hospital (Aptki y Premoney) y Jacobo Wirz (Encomenda Capital Partners). Informa S.S.J.

Recolección en familia en el trujal Hejul

El domingo tuvo lugar en la almazara Hejul de Galilea la IV Recolección en Familia, actividad que contó con más de 30 participantes e incluyó las fases del proceso de transformación de la oliva en aceite y almuerzo campero. Informa S.S.J.

Nalda Nalda celebra 'La Tela de Cuentos' en la plaza de la Tela

El pasado domingo la asociación El Colletero conmemoró el Día Internacional de los Derechos de la Infancia en la plaza de la Tela de Nalda con el programa 'La Tela de Cuentos', que contó con cuentacuentos, talleres, bailes y malabares, así como degustación de buñuelos, chocolote, castañas y migas. Informa D.M.A.

