Otras noticias de Arnedo y Ezcaray

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:26

Arnedo El Cervantes proyecta la película 'Maspalomas'

El área de Cultura programa cine comercial en el Teatro Cervantes en la tarde de hoy. A las 19.30 (6 euros) se proyecta la película española 'Maspalomas', que cuenta con el distintivo de especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género. Informa Ernesto Pascual

Visita escolar a Ezcaray Seating

Alumnos de sexto de Primaria del colegio Caballero de la Rosa de Logroño visitaron las instalaciones de Ezcaray Seating, donde fueron guiados por el presidente de la cooperativa, David Valgañón. Informa M. Caro

