LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. S.

Otras noticias de Arnedo y Ezcaray

Breves con las informaciones de actualidad riojana

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:26

Comenta
  1. Arnedo

    El Cervantes proyecta la película 'Maspalomas'

El área de Cultura programa cine comercial en el Teatro Cervantes en la tarde de hoy. A las 19.30 (6 euros) se proyecta la película española 'Maspalomas', que cuenta con el distintivo de especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género. Informa Ernesto Pascual

  1. Visita escolar a Ezcaray Seating

Alumnos de sexto de Primaria del colegio Caballero de la Rosa de Logroño visitaron las instalaciones de Ezcaray Seating, donde fueron guiados por el presidente de la cooperativa, David Valgañón. Informa M. Caro

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un riojano escribirá la sentencia que condenará al fiscal general
  2. 2

    Las quince casas del millón de euros
  3. 3

    «Me quedé mortalmente solo; sin María yo ya no seguiría viviendo»
  4. 4 Detenida en Estella tras robar una maleta en la estación de autobuses de Logroño
  5. 5

    El paraíso riojano del cachopo
  6. 6

    El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12
  7. 7

    Rescatada una senderista herida en San Millán de la Cogolla
  8. 8

    «Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»
  9. 9 Las afecciones en las carreteras riojanas por la nieve: un puerto cerrado y varios con cadenas
  10. 10 El marcador | Los resultados de la jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Otras noticias de Arnedo y Ezcaray

Otras noticias de Arnedo y Ezcaray