Otras noticias de Arnedo, Arnedillo, Enciso, Laguna y Lardero

Procesión del año pasado. E. P.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:27

  1. Arnedo

    El cine club proyecta el documental 'Gurs'

El cine club Primera Fila se apunta al ciclo 'Ecos del pasado' para proyectar este jueves desde las 20.30 horas en el Teatro Cervantes ... arnedano el documental 'Gurs, historia y memoria', que presenta los campos de concentración del sur de Francia a los que llegaron muchos aragoneses tras la Guerra Civil. Informa Ernesto Pascual

