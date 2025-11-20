Otras noticias de Arnedo, Arnedillo, Enciso, Laguna y Lardero

El cine club Primera Fila se apunta al ciclo 'Ecos del pasado' para proyectar este jueves desde las 20.30 horas en el Teatro Cervantes ... arnedano el documental 'Gurs, historia y memoria', que presenta los campos de concentración del sur de Francia a los que llegaron muchos aragoneses tras la Guerra Civil. Informa Ernesto Pascual

Arnedillo La procesión del Humo, el próximo domingo 30

Ampliar Procesión del año pasado. E.P.

La tradicional procesión del Humo tendrá lugar en las calles de Arnedillo el domingo 30 de noviembre. Desde las 11.30, la imagen de San Andrés las recorrerá entre hogueras de romero. Informa Ernesto Pascual

Enciso Cursos de tecnología gratuitos desde el lunes

La iniciativa Digitalízate con La Rioja llega desde este lunes a Enciso con dos cursos presenciales gratuitos que se extenderán hasta el 1 de diciembre: de 16.00 a 18.00 uno sobre 'Relaciónate con la e-administración' y de 18.00 a 20.00 con uno sobre 'Tecnologías emergentes', como la Inteligencia Artificial. Informa Ernesto Pascual

Enciso Presentan de 'Sabores & saberes de las mujeres'

La Casa de Cultura de Enciso acoge a las 20.00 de este viernes la presentación de 'Sabores & saberes de las mujeres de Enciso', que recoge testimonios de vecinas de la villa y aldeas sobre varios temas desde sus vivencias, además de un recetarios de postres, con la colaboración de Ayuntamiento y Gobierno riojano. Informa Ernesto Pascual

Laguna/San Román Vuelven los exalcaldes Jiménez y Cristóbal

El exalcalde popular de Laguna de Cameros Vicente Jiménez (2007-2015) ha regresado a la Corporación municipal en sustitución del edil socialista Fernando Bezares, quien presentó su dimisión meses atrás. Por otra parte, la exalcaldesa de San Román Pilar Cristóbal (PLRi) también ha regresado al Ayuntamiento por la baja de Antonia Anés (PSOE). Informa D.M.A.

Lardero Campaña navideña de promoción del comercio

El Ayuntamiento de Lardero ha iniciado una campaña de promoción del comercio local en Navidad. Hasta el 4 de enero de 2026 se puede participar en esta iniciativa en la que se sortearán quince premios de 100 euros cada uno para canjear en las 23 tiendas participantes de la localidad. «Así se pretende incentivar la compra en el comercio local», explica el Consistorio. Informa D.M.A.