Navajún mantiene viva su tradicional puja por las andas de la virgen

La Virgen de Atista y el pendón con los ganadores de las pujas.

Sanda Sainz Domingo, 17 de agosto 2025, 21:57

Navajún ha sido escenario durante tres días de diversas actividades para todos los públicos con motivo de sus fiestas de la Virgen de Atisca, que finalizaron ayer con los actos religiosos.

Comenzaron a las 12.30 con la misa en la parroquia de San Blas. A continuación los devotos sacaron a la virgen en procesión. Al regresar a la iglesia, junto a la puerta, el alcalde Eloy Ruiz dirigió la tradicional puja por entrar los cuatro palos de las andas, algo que los vecinos han logrado mantener con el paso del tiempo.

Se recaudaron 355 euros. Jesús Laya Virto entró el palo trasero izquierdo por 80 euros; Rodrigo Sainz Díaz se hizo con el derecho por 55. Ana Ruiz Cantero logró el puesto izquierdo delantero por 70; y Eloy Ruiz Miguel llevó el derecho por 80. Después se sorteó el pendón en una puja que surgió en 2023 y que ayer ganaron los jóvenes por 70 euros.

En esta jornada participaron el secretario general del PSOE riojano, Javier García, y el concejal de Cervera y secretario de organización del PSOE cerverano, Fernando Jiménez.

También hubo un aperitivo popular ofrecido por el Ayuntamiento, se entregaron los premios de los concursos y se sorteó una cesta. Una sesión de bingo cerró los actos por la tarde.

El programa incluyó el viernes juegos infantiles, concurso de tortillas, billar, degustación de migas, ping pong y, como novedad, concurso de disfraces, que resultó muy animado y con variedad de propuestas, de la mano de la sección juvenil de la Asociación Amigos de Navajún. Este colectivo cuenta con más de noventa socios y tuvo el sábado su asamblea general. Ese día también hubo calderete para 110 personas, guiñote, mus, brisca y baile con la charanga Zierrabares.