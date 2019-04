Nalda pierde El Arco Ochagavía posa en su bar con su esposa y unas clientas. :: L.R. Baja la persiana, por jubilación, el veterano bar de la plaza de la Tela después de 72 años del negocio en manos de la familia DIEGO MARÍN A. Lunes, 1 abril 2019, 08:27

A finales de la semana pasada cerró el bar El Arco de Nalda. Regentado durante más de 72 años por la familia Ochagavía, la jubilación de su último propietario, Santiago Ochagavía, ha motivado el cierre de un establecimiento sentido en todo el pueblo y que ha dejado un poco huérfana la plaza de la Tela, centro neurálgico de la localidad. Allí se servían, como especialidad, pepinillos en anchoa, huevo de codorniz, gildas, revuelto de olivas... «Todo muy bueno», recuerda el propio Santiago Ochagavía.

El pasado sábado celebraba con unos amigos su jubilación con 65 años y lo hizo dándose un homenaje, acudiendo a La Laurel, en Logroño, es decir, yendo de bares que no eran el suyo con unos amigos, una auténtica novedad para él. «Hoy es el primer día de mi jubilación y estoy como gallina en corral ajeno, no sé qué hacer», confesaba. Y es que a diario ha estado trabajando de lunes a domingo de 7 a 23 horas. «Echaba ahí el día, así que para mí ha sido un corte brusco», reflexiona.

Cuenta Santiago que cuando era soltero trabajaba como camionero -aunque antes había ayudado a su padre durante dos años- y fue en 1987, con 33 años, cuando se le presentó la disyuntiva. «Tenía que cambiar de camión, y como esta profesión es cuestión un poco de suerte, de los golpes que puedas tener... y coincidió que mi padre vendía el bar, así que me animé y lo compré yo», recuerda Santiago con cierta nostalgia. Y es que siempre ha trabajado solo allí, a excepción de una mano que le echaba su esposa de vez en cuando. «En las fiestas de San Roque solía contratar hasta a cinco personas porque la terraza era grande. De joven, con treinta y pocos años, yo me lo bailaba solo, a esa edad puedes con todo, pero ahora ya no y es mejor jubilarse», cree Santiago.

El nombre del bar corresponde al arco vecino, uno de los emblemas del municipio y que conecta la plaza con la iglesia de la Asunción, lo que era la antigua fortaleza de Nalda perteneciente al Señorío de Cameros. De sillería y apuntado, bajo un torreón, data del siglo XIII.

Solo había un bar más antiguo que El Arco en Nalda, el Moderno, así que Santiago Ochagavía no esconde que el cierre de su negocio «da pena, pero no queda más remedio». Ahora solo le queda la esperanza del traspaso para volver a ver abierto su propio bar. «Hice una reforma hace cuatro años, así que la instalación está muy bien», anuncia Santiago, no sin resignarse a la evidencia de que «no son buenos tiempos, antes se daban créditos a las parejas como si nada, pero ahora ya no».