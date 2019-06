Las vueltas de Nájera también tienen cantera El día 25 a mediodía, partirá de la plaza de España la comitiva con su propia Venancia, para recorrer el camino hasta el Paseo de San Julián | Las fiestas de la localidad se celebran hasta el día 30 FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Domingo, 23 junio 2019, 22:48

Dentro de unos años las fiestas estarán en sus manos, no es que ahora no las disfruten, que las disfrutan, ¡vaya si las disfrutan!, pero cuando se hagan mayores serán los encargados de conseguir que las tradiciones y costumbres locales se sigan manteniendo. Por eso, ahora es el momento de intentar que germine en ellos la simiente de las vueltas para que no se pierdan, algo por otra parte bastante poco probable que suceda.

En ese camino de lograr que se vayan imbuyendo del ambiente festero, es costumbre que se debe respetar, dejar el círculo más próximo al quiosco para que los más pequeños puedan bailar dando vueltas como los mayores, algo que suele suceder en compañía de progenitores u otros parientes cercanos.

Al respecto, es importante que los mayores acostumbren a respetar este círculo interior que se forma para que los peques puedan disfrutar sin riesgo de caídas o de quedar atrapados en las presas.

Pero también, por mor de la iniciativa de la peña Juventud, desde hace tres años, se viene celebrando las denominadas chiquivueltas, una iniciativa que ha calado y que los niños esperan ya para poder dar rienda suelta a sus ganas de jugar a divertirse como los mayores. Así, el día 25 a mediodía, partirá de la plaza de España la comitiva con su propia Venancia, para recorrer el camino hasta el Paseo de San Julián, donde realizarán esas vueltas. Una vez terminadas, los peques aún tendrán tiempo para más juegos con la guerra del agua, en la que, además de terminar empapados, acabarán rendidos de diversión.

No serán estos los únicos momentos para pasarlo bien, ya que esa misma tarde y en la calle Descampado, tendrá lugar una gran fiesta de la espuma, en la que los niños podrán jugar a lo grande durante un buen rato, empapados de la sustancia jabonosa que les hará sentirse a sus anchas entre risas y alboroto.

Para el día 28, y debido a que la actividad tuvo que posponerse por las condiciones meteorológicas poco adecuadas del Día de La Rioja, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, volverá como el año pasado el gran tobogán acuático, para deslizarse desde las alturas hasta desembocar en una pequeña piscina.

Ni que decir tiene que los niños también tendrán ocasión de pasarlo en grande con otros actos.