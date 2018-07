El Reino de Nájera, el año más especial Homenajeados y autoridades, tras la entrega de diplomas y medallas. :: F. D. El equipo de las representaciones homenajea a los protagonistas de los cincuenta años de las Crónicas F. DOMÍNGUEZ Viernes, 20 julio 2018, 00:24

Quienes están familiarizados con el mundo del teatro saben que el ensayo general marca, en cierto modo, el grado de compromiso del grupo con la representación. En el Caso del 'Reino de Nájera' se podría pronosticar que tal y como se emplearon en dicho ensayo, el espectáculo de este año va a ser muy especial.

Y lo va a ser no solo porque se cumple la quincuagésima edición, sino porque todos los participantes se han conjurado para hacer que los seis pases que se van a realizar -desde hoy hasta el domingo y con posterioridad los días 27 y 28- resulten inolvidables para el público asistente.

No quiere decir que en años anteriores las más de 200 personas implicadas no lo hayan venido haciendo con todo su empeño. Significa que en esta ocasión, y por aquello del singular aniversario, todos se han puesto de acuerdo no solo en cumplir como profesionales con el público, sino como un sentido homenaje. Un recuerdo de todos aquellos que en algún momento de la historia de las Crónicas Najerenses han formado parte del espectáculo de una u otra manera.

En cuanto a la puesta en escena, sin duda las representaciones de este año dejarán huella. Siempre teniendo en cuenta que cuando uno lo que quiere contar es parte de la historia real, sea de una ciudad o de un país, hay que contar con que los personajes y sus vivencias no pueden variar porque son las que son. El director, sin embargo, sí que le ha impreso algunas variaciones al desarrollo del relato dramatúrgico, con lo que la representación marca diferencias con anteriores años. El final, pleno de simbolismo, resulta muy emotivo.