La rebaja del ICIO de la residencia de Asprodema será de 10.451 euros Fachada de la Casa de los Rodezno en la calle Garrán. / Félix Domínguez La edil de Cambia Nájera, Idoia Eguileor, volvió a rogar que se solucione el problema de las ratas en las calles de los Barrios Altos de la ciudad FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Viernes, 28 diciembre 2018, 10:32

La Corporación de Nájera celebró ayer el último pleno del año y en el transcurso del mismo se aprobó por unanimidad el reconocer un 40% de bonificación en el importe del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para las obras del proyecto de reforma de la casa palacio de los Rodezno, como futura residencia de usuarios de Asprodema.

Tras el informe favorable de la comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, se declararon las obras como «de especial interés municipal por concurrir las circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas y de fomento del empleo previstas en la normativa municipal», lo que, junto al informe favorable de los técnicos municipales, servía para reconocer la citada bonificación, «tanto en la liquidación provisional, como en el momento en que se efectúe la definitiva de las obras tras su conclusión».

Según el acuerdo plenario, la base imponible del proyecto es de 842.902 euros, correspondiendo 26.129 euros en concepto de liquidación provisional, con lo que habiéndose calculado una reducción de la liquidación del ICIO en un importe de 10.451 euros, lo que deberá abonarse será 15.677 euros. Además hay un importe de 4.212 euros en concepto de liquidación provisional por tasa de licencias urbanísticas, la cual sí que debe ser abonada íntegramente.

La sesión no dio mucho más de sí, salvo que en el apartado de ruegos y preguntas, la edil de Cambia Nájera (CN), Idoia Eguileor, volvió a insistir en el problema con las ratas en los Barrios Altos, señalando que quería que constase n acta, porque «como ya se le ha pedido un informe a la empresa que se ocupa de ello y aún no lo ha entregado, para que se le apremie no solo a presentarlo sino a solucionarlo».