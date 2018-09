«Quiero aguantar desde el punto de la mañana a la noche» Domingo, 16 septiembre 2018, 10:37

El presidente de la peña más veterana de Nájera, la Malpica, Fermín Villar García, señalaba ayer, poco antes de que fuera lanzado el cohete desde el balcón del Ayuntamiento, que la peña se plantea unas fiestas «parecidas a las de otros años, pero con algunas novedades, ya que tenemos varias degustaciones nuevas y también asistiremos con nuestra charanga a la novillada, que es un acto al que hace unos cuantos años que no íbamos porque no se celebraba. Además, sacaremos el toro de fuego y, como no, realizaremos los tradicionales pasacalles».

A título personal, Villar indica que se propone «tratar de aguantar las fiestas desde el punto de la mañana hasta la noche, asistiendo a todos los actos que organiza la peña y, por supuesto, también a los que no organiza y que están en el programa, como pueden ser las verbenas y los que no coincidan con los de la peña».