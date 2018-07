«El público verá pasar ante sus ojos la Historia de España»

El director teatral Perfecto Uriel vuelve a tener la responsabilidad, y ya van cinco años, de hacer que las representaciones del 'Reino de Nájera' mantengan el alto nivel que han puesto de manifiesto a lo largo de sus cincuenta ediciones, con el agravante de que en esta ocasión la efemérides añade un plus de compromiso.

A punto de que se levante el telón imaginario en la plaza de Santa María, lo primero que pone de manifiesto es que tanto él como los alrededor de 200 najerinos que conforman el elenco artístico «estamos que no sabemos cómo nos van a dejar las tormentas hacer una celebración como es debido», pero puntualiza que «a niveles artísticos esta edición se presenta muy bien, con mucha gente encima del escenario y con mucha ilusión».

Como no podía ser de otra manera, ya que como enfatiza Uriel «bajo mi dirección siempre ha habido novedades», en esta oportunidad, con el medio centenar de representaciones, el director ha planeado «una novedad que creo que va a ser muy espectacular», y que según adelanta, «hemos preparado un saludo final pensando en todo ese público que ha hecho posible que hayamos llegado a las cincuenta ediciones; además de un recuerdo especial a la simbología de Roberto Carpio y de todos los directores que me han precedido; y cómo no, también para los escritores que fueron capaces de idear semejante epopeya».

Perfecto Uriel

El responsable artístico del espectáculo anima a todos a acudir a la plaza de Santa María, «a los que ya lo han visto, porque siempre tiene algo nuevo, algo mágico, que ha hecho que perdurara como ha lo ha hecho durante cincuenta años, y a los que no lo hayan visto nunca, porque verán pasar ante sus ojos la Historia de España».