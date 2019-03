El PSOE pedirá que se ejecute la enmienda presupuestaria para Peñaescalera, en Nájera El Ayuntamiento ya tiene dispuesto un proyecto de túnel falso para solucionar el problema FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Miércoles, 27 marzo 2019, 13:33

El diputado regional socialista, Jesús María García, y el alcalde de Nájera, Jonás Olarte, han comparecido en la zona de Peñaescalera, para anunciar que «el grupo parlamentario socialista llevará mañana una proposición no de ley para debatir e instar al Gobierno de La Rioja a que ejecute la enmienda a los presupuestos del 2018, que se aprobó en enero del año pasado, saque los 400.000 euros previstos y los entregue al Ayuntamiento de Nájera para que lleve a cabo el proyecto de túnel falso que consideran que es la mejor solución».

García ha recordado que «el problema de este acceso a la ciudad, que ya viene desde 2005, ha supuesto que se han invertido más de medio millón de euros para tratar de solucionarlo y esa solución no ha llegado», haciendo hincapié en que «la colocación de gunita para detener los desprendimientos, no solo no ha solucionado el problema, sino que, con el paso del tiempo, se ha convertido en parte del mismo».

Por su parte, Olarte ha puntualizado que «en ningún momento se ha pedido que el Gobierno de La Rioja ejecute un proyecto para Peñaescalera, sino que se les viene diciendo que transfieran esos 400.000 euros de la enmienda y el Ayuntamiento se ocupará de llevar a cabo la solución, licitando las obras del túnel y abriendo de nuevo el acceso a la ciudad».

Tras recordar los diversos encuentros con el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, para buscar una solución al problema, el alcalde ha aludido al último de ellos, en el que «nueve meses después de la primera reunión y cuando acudimos a Logroño a presentarles el proyecto del falso túnel, nos dicen que tienen una solución a base de mallazo en la peña», lo que considera «una falta de respeto que, tras nueve meses propongan la solución de la malla, que la usan en otras zonas, pero que no tiene en cuenta las características de este terreno».

No obstante, para el alcalde najerino, «lo peor de todo es que tienen la poca vergüenza de decirnos que ese proyecto de mallazo cuesta 170.000 euros y que el Ayuntamiento tiene que aportar entre el 60 y el 70%, habiendo 400.000 euros en los presupuestos regionales», por lo que ha reiterado que «lo que nosotros pedimos es que nos transfieran esos 400.000 euros y nosotros licitaremos de inmediato las obras del proyecto del túnel prefabricado, con un coste de 700.000 euros, que nosotros cubriríamos la diferencia con la partida del convenio de cabeceras».