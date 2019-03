El PSOE exige que se ejecute la enmienda presupuestaria regional para Peñaescalera García y Olarte, ayer ante los escombros que se han ido acumulando en Peñaescalera. :: / Félix Domínguez Los socialistas piden que se entreguen los 400.000 euros al Ayuntamiento de Nájera para licitar las obras del túnel y reabrir el acceso FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Jueves, 28 marzo 2019, 07:39

El diputado regional del PSOE, Jesús María García, y el alcalde de Nájera, Jonás Olarte, ofrecieron ayer una rueda de prensa en el acceso a la ciudad por Peñaescalera, donde anunciaron que el grupo socialista llevará hoy al Parlamento regional una proposición no de ley para instar al Gobierno de La Rioja a que ejecute la enmienda a los presupuestos del 2018, recupere los 400.000 euros previstos y los entregue al Ayuntamiento najerino para que este lleve a cabo el proyecto de falso túnel que permitiría el acceso. García recordó que la situación en Peñaescalera data de 2005 y «ha supuesto que se hayan invertido más de medio millón de euros para tratar de solucionarlo y esa solución no ha llegado». Además subrayó que la colocación de gunita para detener los desprendimientos no solo no ha contribuido a acabar con el problema sino que, con el paso del tiempo, «se ha convertido en parte del mismo».

Por su parte, el alcalde puntualizó que «en ningún momento se ha pedido que el Gobierno de La Rioja ejecute un proyecto para Peñaescalera, sino que se les ha dicho que transfieran esos 400.000 euros y el Ayuntamiento se ocupará de realizarlo y reabrir el acceso a la ciudad».

El alcalde recordó los diversos encuentros mantenidos con el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, para buscar una salida a la situación, y aludió especialmente al último de ellos, en el que «nueve meses después de la primera reunión y cuando acudimos a Logroño a presentarles el proyecto del túnel, nos dijeron que tenían una solución a base de mallazo». Olarte definió como «una falta de respeto» que, tras nueve meses, hagan esta propuesta, que se utiliza en otras zonas pero no se ajusta a las características de este terreno en concreto.

El túnel cuesta 700.000 euros, una diferencia que se cubriría con la partida del convenio de cabeceras

No obstante, para el alcalde najerino lo peor es que los responsables del Gobierno regional han tenido «la poca vergüenza» de informarles de que ese proyecto de mallazo «cuesta 170.000 euros y el Ayuntamiento tiene que aportar el 70%, habiendo 400.000 euros en los presupuestos». Por ello, Olarte reiteró su petición de que transfieran al Consistorio esos 400.000 euros. «Nosotros licitaremos las obras del túnel prefabricado, con un coste de 700.000 euros, y cubriríamos la diferencia con la partida del convenio de cabeceras», resumió.