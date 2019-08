La propuesta de Roxana Budai gana el concurso de carteles de fiestas de Nájera Cartel ganador. / Félix Domínguez Al certamen, dotado con 400 euros de premio, se presentaron trece originales, lo que obligó al jurado a una larga deliberación FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Miércoles, 14 agosto 2019, 08:54

La vecina de Nájera, Roxana Andrea Budai, resultó ser la autora del cartel elegido por el jurado como el más adecuado para anunciar las próximas fiestas de San Juan Mártir y Santa María la Real de Nájera, que se celebrarán del 15 al 18 de septiembre. Con ello se ha hecho acreedora al galardón por importe de 400 euros que se había fijado como premio único para el concurso convocado desde el Ayuntamiento najerino y al que se presentaron un total de trece originales.

Según cuenta la propia autora, nació en Rumanía hace 20 años, «pero me considero muy de aquí, al haber venido desde muy pequeña a La Rioja, con 4 años». Residente en Nájera, adonde llegó desde Santo Domingo de la Calzada «hace casi dos años», ha estudiado Bachillerato de Arte y comenzó la carrera de Diseño Gráfico en la ESDIR, «pero mi reciente maternidad me obligó a dejar esos estudios por el momento». En la actualidad dice estar completamente centrada en el cuidado de su retoño.

Se trata de «la segunda vez que me presento a un concurso de diseño de carteles», explicaba ayer tras conocer que había sido la ganadora, puntualizando que «la primera vez que participe en un concurso de este tipo, fue para diseñar un logotipo para una empresa de comunicaciones. No gané, pero quede en un octavo puesto entre 625 personas», lo que recuerda como algo que «para mí, fue mucho mejor que ganar, ya que para ser la primera vez no estuvo nada mal».

En cuanto a su cartel, uno de los tres que presentó al certamen, indicaba que «los tres eran muy parecidos, ya que prácticamente siguen la misma línea de diseño, aunque cambiando un poco el texto y las formas», y consideraba que «su estética es un poco sencilla y directa», ya que considera que «un cartel debe transmitir un mensaje muy directo al espectador, y que a simple vista el diseño sea reconocible», algo que sin duda ha logrado.

El jurado estuvo compuesto por el alcalde, Jonás Olarte, los concejales Amparo Mínguez, Idoia Eguileor, Sergio Díez y Carmelo Maeztu, más el presidente de la peña Malpica, Fermín Villar.