«ES LA PRIMERA VEZ QUE ME PRESENTO» Jueves, 6 junio 2019, 09:45

La ganadora del certamen, Tania Muñoz, se mostraba francamente contenta por haber obtenido el primer premio, reconocimiento que se iba a completar con el galardón del público que también había elegido su obra, pero que, con buen criterio, el organizador decidió que era mejor diversificar y entregárselo al segundo clasificado.

Natural de Santo Domingo de la Calzada, señalaba que «hace muchos años estudié ilustración, pero me he estado dedicando más al diseño gráfico, hasta que ahora he vuelto un poco a mis orígenes, sobre todo centrada en la ilustración de libros infantiles».

Conocedora del certamen, sin embargo, era la primera vez que se presentaba.