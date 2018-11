El pleno najerino acuerda actuar en el puente de los Pescadores y el Alcázar Las propuestas fueron hechas por AN y PP por medio de mociones, mientras que otra del PR no fue aprobada F. D. Jueves, 29 noviembre 2018, 00:40

La Corporación najerina celebró ayer su sesión ordinaria de pleno correspondiente al presente mes y en el transcurso de la misma se aprobaron sendas mociones presentadas por Alternativa Najerina (AN) y Partido Popular (PP), mientras que la planteada por el concejal del PR+, Jesús Arza, en la que se proponía «bonificar el impuesto de circulación en un 75% de los vehículos eléctricos, híbridos o aquellos que tengan la consideración oficial de cero emisiones, durante un periodo de dos años, con el fin de lograr la reducción de la contaminación y fomentar el transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente», fue rechazada con los votos contrarios de PP, CN (Cambia Nájera) y AN.

Sí que fue refrendada y por unanimidad la que propuso AN para que se repongan las luminarias del puente de los Pescadores, «para que den a la zona el aspecto que se merece, además de aumentar la seguridad de los transeúntes». Durante el debate, desde el equipo de gobierno se le reprochó al ponente, Jesús Niño, que en el tiempo que él tuvo la responsabilidad en esa área como miembro del grupo gobernante, no hubiera hecho nada al respecto. Al final, no solo se selló el compromiso de solucionar lo planteado, sino que también se dijo que se intervendrá en el puente de los Soldados para reparar temas de herrumbre.

La tercera moción pedía que «de manera inmediata el Ayuntamiento realice las medidas necesarias y urgentes de limpieza, adecuación y puesta en valor de todo el entorno del Alcázar, así como su mantenimiento continuado cuando lo precise necesario».

Además, a propuesta de Asprodema, se leyó para que constase en acta una declaración institucional sobre el Día Internacional de las personas con discapacidad.