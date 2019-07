El plazo para optar a juez de paz titular o sustituto de Nájera estará abierto hasta el 7 de agosto FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Lunes, 29 julio 2019, 09:14

Según comunica el Ayuntamiento najerino, con el fin de proceder a cubrir las vacantes de juez de paz titular y sustituto del juzgado de paz de Nájera, se abre un plazo hasta el 7 de agosto para presentar solicitudes quienes quieran optar a ambos puestos, presentación que deberá realizarse en el Ayuntamiento, adjuntando fotocopia del DNI y certificado de antecedentes penales.

Se señala que podrán aspirar quienes aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades docentes o de investigación jurídica.