El XV Otoño Cultural Najerillense ofrece un recorrido por el arte contemporáneo y la arqueología local Las conferencias se celebrarán en la sala anexa del cine Doga entre el 6 y el 20 de noviembre

La Rioja Logorño Martes, 28 de octubre 2025, 11:03

La asociación Amigos de la Historia Najerillense celebra este mes de noviembre el XV Otoño Cultural Najerillense, un ciclo de conferencias que combina arte contemporáneo y arqueología para profundizar en la historia y el patrimonio del entorno de Nájera.

El programa se abrirá el jueves 6 de noviembre a las 19:30 horas con la intervención de Pablo Bernáldez, coordinador de EspacioArteVACA, de Viniegra de Abajo, quien ofrecerá la charla «Una mirada contemporánea al Alto Najerilla: EspacioArteVACA».

La segunda cita será el viernes 14 de noviembre, también a las 19:30 horas, con los investigadores del CSIC Leonor Peña Chocarro y Carlos López Lacalle, que abordarán el tema «Las cuevas granero de Nájera: arqueología del almacenamiento».

El ciclo se cerrará el jueves 20 de noviembre, a la misma hora, con la ponencia de Andrea Solana Muñoz, investigadora predoctoral del INCIPIT-CSIC, titulada «La Edad del Hierro en el entorno de Nájera y alrededores. Viejos planteamientos y nuevas propuestas para su investigación arqueológica».

Todas las conferencias tendrán lugar en la sala anexa del cine Doga y la entrada será libre hasta completar aforo.