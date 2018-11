Olarte: «El PP rechaza el túnel de Peñaescalera por no ser ocurrencia suya» Malla colocada hace años como solución. : / Félix Domínguez El alcalde reprocha a los populares najerinos que no presenten ninguna alternativa para solucionar los problemas FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Lunes, 12 noviembre 2018, 08:44

El alcalde de Nájera, Jonás Olarte, ha respondido al edil del PP Álvaro Azofra sobre el rechazo al proyecto de túnel para solucionar los problemas de Peñaescalera: «Una vez más demuestra que lo que le mueve es un interés partidista y no el de nuestra ciudad». En este sentido, Olarte reprocha al concejal popular que «diga que la propuesta no le gusta, pero no presente una alternativa». «Rechazan el túnel porque no se les ha ocurrido a ellos», asegura.

El alcalde cuestiona también lo dicho por el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, de que «la mejor solución es una malla de doble torsión». «Todos sabemos -explica Olarte- el resultado de la solución planteada por el Gobierno, que costó 448.000 euros al Ayuntamiento en 10 años». Respecto a la acusación por el supuesto retraso en plantear soluciones a la Consejería, el alcalde recordó que «el 6 de junio y con registro de entrada, se plantean varias, entre ellas la del túnel, que es la que el Ayuntamiento considera más viable económicamente y no desvirtúa la imagen de la zona». «La respuesta que tenemos la dio Cuevas en prensa el 29 de agosto, diciendo que por las vacaciones se había retrasado todo».