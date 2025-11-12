La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera impulsará su actividad

La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera ampliará su oferta formativa en 2026, con más actividades presenciales en la ciudad y una programación complementaria ... en modalidad remota.

Esta ampliación refuerza el papel de Nájera como espacio de encuentro para la formación especializada en conservación y restauración del patrimonio.

Por ello, se celebró la reunión del Consejo Académico de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, un centro dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

En el encuentro, celebrado el pasado jueves, participaron el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri; la subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Susana Alcalde Amieva; la directora gerente de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, Marta Souto; el arquitecto Óscar Reinares, así como técnicos y representantes de las administraciones culturales de las comunidades de Navarra, Álava y La Rioja.

Durante la sesión se realizó el balance del programa formativo de 2025, destacándose el éxito de las actividades presenciales desarrolladas en la ciudad de Nájera.

Como muestra del éxito de la sesión, todos los cursos obtuvieron una puntuación superior al 8,6 por parte del alumnado, y la demanda de inscripciones fue elevada.

Entre las actividades presenciales destacaron cursos como 'Construir un manuscrito medieval: técnicas y recetas', 'Carpintería de lo blanco' y 'Estuco mármol: acabado decorativo de yeso en el patrimonio cultural'. La programación se complementó con actividades en modalidad remota, como las Jornadas Europeas de Arqueología.

El alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, valoró muy positivamente la ampliación de la oferta académica: «Es una excelente noticia para Nájera. La ampliación de actividades presenciales significa más movimiento, más presencia de profesionales y más vida cultural en nuestra ciudad».