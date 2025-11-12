LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista interior de la Escuela de Patrimonio de Santa María La Real de Nájera. Rafael Lafuente

La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera impulsará su actividad

María Caro

María Caro

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:28

Comenta

La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera ampliará su oferta formativa en 2026, con más actividades presenciales en la ciudad y una programación complementaria ... en modalidad remota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  2. 2 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  3. 3 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  7. 7

    El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo
  8. 8 Cancelado el vuelo del lunes de Madrid a Logroño «por razones técnicas»
  9. 9 Rescatado un senderista de 70 años desorientado en Santa Marina
  10. 10

    Salud defiende la «normalidad» en Radiología mientras siguen las críticas por una demora «excesiva»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera impulsará su actividad

La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera impulsará su actividad