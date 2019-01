Las obras en la capilla de San Prudencio concluirán en febrero Base del arcosolio descubierto tras el retablo de la capilla de San Prudencio y San Lorenzo. / Félix Domínguez La instalación de medidores permitirá saber si los muros continúan moviéndose tras los trabajos realizados FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Lunes, 21 enero 2019, 09:02

Las obras de emergencia en la capilla de San Prudencio y San Lorenzo en la iglesia del monasterio de Santa María la Real de Nájera estarán terminadas en torno al 20 de febrero, según adelantaba la directora de las mismas, la arquitecta Laura Elvira Tejedor. «Los trabajos avanzan bastante bien, y con la retirada del retablo se ha descubierto un arcosolio, un nicho en el muro para enterramientos», explicaba.

Las labores están consistiendo «en la consolidación de la bóveda de la capilla y los muros, reparando unas filtraciones de agua que había en cubierta», señalaba, añadiendo que hasta el momento «se ha reparado la bóveda por la parte inferior, falta la parte superior, ya que las grietas aparecen por abajo y por arriba, entonces hay que rellenarlas por ambos lados». Elvira resaltaba algo positivo, «ahora que se ha realizado ese relleno, ya no parece tan afectada la bóveda».

No obstante, la arquitecta, especialista en restauración, advertía de que «se solucionarán estos problemas puntuales, pero no se soluciona el que ha causado que se haya deteriorado la capilla, porque eso es un problema externo», añadiendo que «la cubierta empuja y los muros van abriéndose y surgen grietas. Entonces, mientras no se conozca en profundidad el problema que causa que se muevan los muros, la capilla va a seguir sufriendo, aunque vamos a poner unos tirantes, que no se van a ver, y vamos a tenerlo controlado».

Para ello, cuando se acaben los trabajos, «colocaremos unos medidores láser en cuatro puntos, que permitirán tomar medidas cada día en los muros y esos datos se remitirán vía Internet a un servidor, y así se podrá saber cuánto se están moviendo, aunque a lo mejor con los tirantes dejan de moverse».