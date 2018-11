El PP najerino critica el retraso de la estación de bombeo Los populares acusan al equipo de gobierno de «inoperancia absoluta y dejadez» para dar solución a los problemas F. DOMÍNGUEZ Sábado, 10 noviembre 2018, 10:29

El concejal del Partido Popular de Nájera, Álvaro Azofra, ha vuelto a salir a la palestra para «denunciar la inoperancia total y absoluta del equipo de gobierno najerino para dar soluciones alternativas a los problemas que hay en la ciudad, y su dejadez».

Si hace unos días mostraba su oposición al proyecto de túnel galería para Peñaescalera, ahora lo que ha criticado es «el retraso en la ejecución del proyecto de la nueva estación de bombeo de aguas residuales del casco viejo para salvar el cauce del río Najerilla», indicando que «cuando el Gobierno de La Rioja se muestra colaborativo para apoyar proyectos de esta envergadura no podemos desaprovechar estas oportunidades por la incapacidad de nuestro alcalde».

Azofra afirmó que «desde que se firmó el convenio para su financiación con la Consejería de Fomento no se ha realizado ninguna actuación para poder ponerlo en marcha. Y es más, al no comenzarse se han tenido que pedir prórrogas al Gobierno regional para que no se pierda la ayuda que llega para dicho proyecto».

Así las cosas, el edil popular concluyó su comunicación a los medios asegurando que «el equipo de gobierno socialista no sabe ni recibir ayudas ni ejecutar proyectos».