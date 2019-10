Nájera vuelve a quedarse sin servicio diurno de Policía, por las bajas de dos agentes El alcalde asegura que a la hora en que se comunicó la enfermedad, «no se podía avisar a otros agentes para sustituirles» F. DOMÍNGUEZ Domingo, 13 octubre 2019, 10:05

El servicio de la Policía Local de Nájera durante el horario de día quedó suspendido ayer y tampoco lo habrá hoy, debido, según explicó el alcalde, Jonás Olarte, a las bajas de dos agentes. El alcalde detalló que uno de ellos está de baja desde el viernes después de llevar los dos días anteriores «diciendo que se encontraba mal y no podía venir»; y en cuanto al otro, «la noche del viernes dijo que se encontraba mal y que no iba a acudir al trabajo el sábado».

Así las cosas, el alcalde señaló que «a esas horas de la noche no se puede notificar a ningún agente para que venga a hacer horas extra porque, además, ellos se niegan a hacerlas». Olarte añadió que él no tiene por qué dudar de esas enfermedades -«todo el mundo se puede poner enfermo»-, pero apostilló que «es un poco raro que se pongan enfermos los dos agentes del mismo turno».

A propósito del asunto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) hizo pública ayer por la mañana la situación de la falta de servicio, acompañándola del comunicado remitido el pasado 17 de septiembre y ya publicado en Diario LA RIOJA, en el que «exigen al Ayuntamiento de Nájera el cumplimiento de la legislación vigente y de los acuerdos firmados». También recrimina al alcalde, «que continúa incumpliendo sistemáticamente las leyes y los acuerdos firmados con sindicatos y trabajadores».

«Hacen presión intentando que se les paguen 350 euros más al mes», afirma Olarte

A este respecto, Olarte respondió que «ellos saben que ahora mismo no hay bolsa de interinos para cubrir las bajas de la Policía» y que «la plantilla siempre ha sido la misma». «El problema es que no quieren hacer horas extra», aseguró el alcalde que comentó que «ellos hacen presión intentando que se les paguen 350 euros al mes más, algo que no podemos hacer». El regidor najerino prosiguió diciendo que «nos piden 150 euros por el plus de grúa, que es un complemento ilegal, y 200 euros por un plus de disponibilidad, solo para que estén integrados en una bolsa de horas y si vienen a hacer esas horas o no, cobren esa cantidad al mes».

La posible solución al conflicto, según Olarte, «pasa por aumentar la plantilla una vez aprobada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)», pero, a juicio del primer edil, «ellos no quieren que se aumente la plantilla; dicen que se les paguen esos complementos y entonces estarían dispuestos a hacer las horas extra», lo que Olarte considera «un chantaje al Ayuntamiento de Nájera».