Nájera, con sus reyes contemporáneos Lucía Morras y Jesús Lacalle, reyes de las fiestas que comenzarán en septiembre. :: F. D. Lucía Morras y Jesús Lacalle serán proclamados antes del comienzo de las próximas fiestas F. DOMÍNGUEZ Martes, 7 agosto 2018, 00:00

Los najerinos Lucía Morras Hernán y Jesús Lacalle de la Iglesia, acaban de ser designados como los próximos reina y rey de las fiestas patronales de San Juan Mártir y Santa María la Real de Nájera, que tendrán lugar entre los días 15 y 18 de septiembre. Como viene siendo habitual, ellos fueron los únicos que se presentaron a la convocatoria.

Lucía Morras Hernán tiene 18 años, es de Nájera, aunque ella misma matiza que «con ascendencia familiar en Baños de Río Tobía». Estudia bachillerato artístico y su futuro lo ve enfocado hacia «el diseño de interiores». En su presentación indica que la posibilidad de convertirse en reina de las fiestas de su ciudad es algo que le hacía «mucha ilusión desde pequeña». «Ahora he visto la oportunidad y me he presentado», declara.

Señala que «hace un par de semanas» habló con Jesús: «¿Nos presentamos? Y aquí estamos los dos». Espera «vivir los actos de fiestas de otra manera, conocer a mucha gente y también, asistir a las fiestas de otros pueblos». Además de su afición por la moda ha estado jugando al voleibol «hasta que lo tuve que dejar porque mis amigas se fueron a estudiar fuera y no quedó equipo».

Por su parte, Jesús Lacalle de la Iglesia, a punto de cumplir 19 años y también najerino con ascendencia bañeja, es estudiante de Grado Medio de Electricidad, con la vista puesta en seguir los estudios superiores de Energías Renovables. Afirma que se presentó «porque mi hermana ya fue reina de las fiestas y me gustó cómo lo vivió ella en su momento». Practica el ciclismo, la carrera a pie y el fútbol, y está federado en este último deporte.