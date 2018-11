Nájera iniciará en enero la renovación del pavimento de las calles Mayor y La Cruz El equipo de gobierno, con el plano de las obras de pavimentación del centro histórico najerino / Félix Domínguez El Ayuntamiento presenta la primera fase de las tres que componen la reurbanización del casco histórico, presupuestada en 716.133 euros F. DOMÍNGUEZ Sábado, 17 noviembre 2018, 12:40

El equipo de gobierno de Nájera, encabezado por el alcalde, Jonás Olarte, y con la ausencia del edil regionalista Jesús Arza por razones laborales, presentó ayer el proyecto de reurbanización del casco histórico de la ciudad. Su primera fase consistirá en la renovación del pavimento de las calles Mayor y La Cruz, las dos de mayor tránsito peatonal. La siguiente fase afectará a las plazas de España y Navarra, y la tercera a las calles Garrán y San Prudencio.

La primera parte de la obra tiene un presupuesto de 267.335 euros, la que afectará a las plazas costará 366.838 y la última fase, 81.959, lo que hace un total de 716.133 euros. Olarte señaló que la idea es la que siempre ha mantenido el equipo de gobierno, que «el suelo que se coloque sea parecido al que ya se instaló en la plaza de la Cruz, en distintos tipos de baldosas, manteniendo la misma línea y cumpliendo la normativa que las baldosas actuales no cumplen».

Además «se cambiará toda la red de abastecimiento de la calle Mayor, además de renovar distintas partes de tubería de fibrocemento, hoy fuera de normativa, que aún hay en las calles Mayor y La Cruz», indicó el alcalde. Olarte añadió que «se instalarán canalizaciones para las telecomunicaciones y energía eléctrica, manteniendo las de gas, tratando de eliminar todo el cableado existente al aire libre».

Por lo que respecta a la financiación de las obras, «al igual que con los trabajos de la plaza de la Cruz, desde las áreas de Urbanismo e Intervención se está estudiando la aplicación de contribuciones especiales a los vecinos». «Intentaremos repercutir lo mínimo del coste a los vecinos», adelantó el primer edil, antes de subrayar que se trata «de una obra que hace muchos años que se tenía que haber acometido, pero que nadie se ha atrevido a hacer».

El plazo de ejecución de esta primera fase del proyecto es de cuatro meses, con el fin de que los trabajos estén terminados para las fiestas de San Juan y San Pedro, dado que la calle Mayor forma parte del trazado que recorren las vueltas hasta la plaza de España.

El alcalde señaló que «nuestra idea es que en un plazo máximo de 15 días poder hacer una comisión de Hacienda para plantear las contribuciones especiales, y si hiciera falta un pleno extraordinario para aprobarlas, hacerlo». A partir de entonces se seguirán los trámites pertinentes para poder comenzar los trabajos en enero.

Las obras no requerirán el cierre de ambas calles, según los técnicos. Se planteará por fases, con el abastecimiento de agua de cada tramo instalado con un sistema volado para que no se interrumpa, de tal manera que los negocios de la zona no dejarán de trabajar».