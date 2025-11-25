Nájera celebrará el encendido de luces y el pregón este viernes en la plaza Santa María

Nájera dará la bienvenida este viernes a la Navidad con el pregón y el encendido de luces que se desarrollará en la localidad a ... partir de las 19.00 horas.

Los actos comenzarán en el Albergue 'Puerta de Nájera', donde vecinos y visitantes iniciarán un recorrido por la Calle Mayor, que vendrá acompañado de numerosas sorpresas.

El momento culminante se vivirá en la plaza de Santa María, donde el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, entregará al Espíritu de la Navidad la llave de todos los hogares de la ciudad, que posteriormente será llevada a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Con la participación de todos los niños, se realizará el encendido de las luces de la ciudad, mientras los asistentes disfrutan de chocolate con churros y un espectáculo de pompas de jabón.