Nájera celebrará el encendido de luces y el pregón este viernes en la plaza Santa María
Los actos comenzarán a partir de las 19.00 horas en el Albergue 'Puerta de Nájera' con un recorrido por la calle Mayor
Martes, 25 de noviembre 2025, 09:30
Nájera dará la bienvenida este viernes a la Navidad con el pregón y el encendido de luces que se desarrollará en la localidad a ... partir de las 19.00 horas.
Los actos comenzarán en el Albergue 'Puerta de Nájera', donde vecinos y visitantes iniciarán un recorrido por la Calle Mayor, que vendrá acompañado de numerosas sorpresas.
El momento culminante se vivirá en la plaza de Santa María, donde el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, entregará al Espíritu de la Navidad la llave de todos los hogares de la ciudad, que posteriormente será llevada a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Con la participación de todos los niños, se realizará el encendido de las luces de la ciudad, mientras los asistentes disfrutan de chocolate con churros y un espectáculo de pompas de jabón.
