Nájera celebra este fin de semana las Ferias de San Miguel con maquinaria agrícola, artesanía y gastronomía La XXXV Feria de Maquinaria Agrícola y el XXIII Mercado de Artesanía se celebrarán del 10 al 12 de octubre en el Paseo de San Julián con degustaciones, concursos y actividades familiares

Martes, 7 de octubre 2025

Nájera se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados del año con la celebración de las Ferias de San Miguel 2025, que tendrán lugar los días 10, 11 y 12 de octubre en el Paseo de San Julián y su aparcamiento.

El viernes 10 se inaugurará la XXXV Feria de Maquinaria Agrícola, Industrial, Ganadera y Automoción, junto con el XXIII Mercado de Artesanía Ciudad de Nájera. A las 13.30 horas se celebrará la apertura oficial, seguida de una degustación de chorizo escaldado a las 19.30 horas junto a las piscinas municipales, organizada por Embutidos Dani a beneficio de la Asociación La Voz de Estefanía.

El sábado 11 la programación se centrará en las actividades populares y familiares. Desde las 11.00 hasta las 19.00 horas habrá juegos infantiles y un mercadillo vecinal, además de paseos en calesa desde la estación de autobuses. A mediodía tendrá lugar el concurso de calderetas y, a las 14.00 horas, la caldereta popular. La tarde se animará con una exhibición de recortadores y suelta de vaquillas en la plaza de toros (entrada gratuita), y la jornada concluirá con una degustación de zapatilla ofrecida por la Asociación de Amigos de la Historia Najerillense.

El domingo 12 cerrará las fiestas con juegos infantiles, una bueyada infantil y una degustación solidaria organizada por la Asociación Contra el Cáncer, que ofrecerá hamburguesas, orejas rebozadas y pimientos rellenos. La clausura de la feria será a las 21.00 horas.

Las Ferias de San Miguel combinan tradición, gastronomía y actividades para todos los públicos, consolidándose como una de las citas más emblemáticas del otoño en Nájera.