El PP de Nájera califica de «negativo» el balance municipal del 2018

El concejal del Partido Popular (PP) de Nájera, Álvaro Azofra, compareció ayer en rueda de prensa para hacer un balance del pasado ejercicio en el gobierno municipal, juzgando como «negativo» el mismo, y asegurando que «el Partido Socialista está demostrando falta de interés, de ilusión y de ideas, con lo que la ciudad se ha quedado atrás con relación a las demás cabeceras de comarca y en lugar de estar a la cabeza se ha puesto a la cola».

A juicio del popular, «se trata de otro año más perdido, como ya ocurriera en los años anteriores desde que comenzó esta legislatura», por lo que considera que el equipo de gobierno «está contribuyendo a que Nájera esté parada, olvidada y aislada, y que además los najerinos estén perdiendo la ilusión y toda esperanza en nuestra ciudad».

Acusa al PSOE de «carecer de proyectos y no realizar inversiones», afirmando que lo único que han gestionado «ha sido pagar la luz, el teléfono y los gastos, incluyendo sus sueldos» y que «se han dedicado a vivir del Ayuntamiento y a trabajar poco por nuestra ciudad». En este sentido, puso como ejemplo «que este año no han sabido dar un impulso a nuestra ciudad en turismo, y el plan de dinamización turística brilla por su ausencia».

En ese sentido, reprochó que «no se ha fomentado el Camino de Santiago con un proyecto importantísimo como era la remodelación integral de la Casa de Cultura San Miguel, elaborado por el PP, que no han querido ejecutar, lo han escondido en un cajón y no han pedido dinero al 1% Cultural, se han limitado a parchear la casa con más de 160.000 euros y sin uso definido después». También echó en cara «no haber conseguido aprobar el presupuesto, al no querer contar con todas y cada una de las actuaciones que el PP le entregó».

Ante todo ello, Azofra adelantó que el próximo proyecto del PP «es trabajo, dedicación, esfuerzo y servicio para los najerinos. Creemos en la ciudad y sus vecinos», concluyó.