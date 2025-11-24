LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de un niño discapacitado en un salterio medieval inglés. LR

Nájera abordará la discapacidad y la inclusión en el medievo

La XXII edición de los Encuentros Internacionales tendrá mirada comparativa entre Europa y el mundo islámico

La Rioja

LOGROÑO.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:08

La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera acogerá los días 27 y 28 de noviembre la XXII edición de los Encuentros Internacionales del Medievo, una ... cita consolidada que este año centrará su mirada en la discapacidad y la inclusión en las sociedades medievales de Europa y del mundo islámico. Bajo el lema «Discapacidad e inclusión en la ciudad medieval: una mirada comparativa entre Europa y el mundo islámico», el programa reunirá a especialistas de universidades y centros de investigación de más de diez países.

