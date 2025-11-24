Nájera abordará la discapacidad y la inclusión en el medievo
La XXII edición de los Encuentros Internacionales tendrá mirada comparativa entre Europa y el mundo islámico
La Rioja
LOGROÑO.
Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:08
La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera acogerá los días 27 y 28 de noviembre la XXII edición de los Encuentros Internacionales del Medievo, una ... cita consolidada que este año centrará su mirada en la discapacidad y la inclusión en las sociedades medievales de Europa y del mundo islámico. Bajo el lema «Discapacidad e inclusión en la ciudad medieval: una mirada comparativa entre Europa y el mundo islámico», el programa reunirá a especialistas de universidades y centros de investigación de más de diez países.
Los encuentros combinan los formatos presencial e híbrido con ponencias, sesiones temáticas y mesas de debate
Los encuentros, dirigidos por Jesús Ángel Solórzano Telechea, Abdeldjabar Seddiki y Fernando Martín Pérez, combinan formato presencial e híbrido y contarán con ponencias, sesiones temáticas y mesas de debate. La inauguración institucional correrá a cargo del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de La Rioja, José Luis Pérez Pastor; el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri Galarreta; y el propio director del encuentro.
Entre las ponencias destacadas figura la conferencia inaugural de Germán Navarro y Txomin Matienzo, que abordarán la presencia y visibilidad de las personas con discapacidad en Aragón entre los siglos XIV y XV. El programa incorpora además mesas dedicadas a la sexualidad y salud mental en la Edad Media, la discapacidad en al-Ándalus, la recepción social de colectivos vulnerables, la accesibilidad en los hospitales tardomedievales, la representación de cuerpos diversos en el mundo islámico o el papel de las instituciones de acogida.
El programa reúne a especialistas de universidades y centros de investigación de más de diez países
El encuentro incluye también dos sesiones especiales dedicadas, por un lado, a los retos de la divulgación pública de la Edad Media y, por otro, a la mediación editorial del pasado medieval. En ellas participarán editores, divulgadores e investigadores especializados.
La sesión de clausura, titulada «Voces silenciadas, historias recuperadas», ofrecerá una reflexión conjunta sobre los avances en la investigación y las líneas de trabajo abiertas en torno a la historia de la discapacidad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión