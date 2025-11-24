Nájera abordará la discapacidad y la inclusión en el medievo

La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera acogerá los días 27 y 28 de noviembre la XXII edición de los Encuentros Internacionales del Medievo, una ... cita consolidada que este año centrará su mirada en la discapacidad y la inclusión en las sociedades medievales de Europa y del mundo islámico. Bajo el lema «Discapacidad e inclusión en la ciudad medieval: una mirada comparativa entre Europa y el mundo islámico», el programa reunirá a especialistas de universidades y centros de investigación de más de diez países.

Los encuentros combinan los formatos presencial e híbrido con ponencias, sesiones temáticas y mesas de debate

Los encuentros, dirigidos por Jesús Ángel Solórzano Telechea, Abdeldjabar Seddiki y Fernando Martín Pérez, combinan formato presencial e híbrido y contarán con ponencias, sesiones temáticas y mesas de debate. La inauguración institucional correrá a cargo del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de La Rioja, José Luis Pérez Pastor; el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri Galarreta; y el propio director del encuentro.

Entre las ponencias destacadas figura la conferencia inaugural de Germán Navarro y Txomin Matienzo, que abordarán la presencia y visibilidad de las personas con discapacidad en Aragón entre los siglos XIV y XV. El programa incorpora además mesas dedicadas a la sexualidad y salud mental en la Edad Media, la discapacidad en al-Ándalus, la recepción social de colectivos vulnerables, la accesibilidad en los hospitales tardomedievales, la representación de cuerpos diversos en el mundo islámico o el papel de las instituciones de acogida.

El programa reúne a especialistas de universidades y centros de investigación de más de diez países

El encuentro incluye también dos sesiones especiales dedicadas, por un lado, a los retos de la divulgación pública de la Edad Media y, por otro, a la mediación editorial del pasado medieval. En ellas participarán editores, divulgadores e investigadores especializados.

La sesión de clausura, titulada «Voces silenciadas, historias recuperadas», ofrecerá una reflexión conjunta sobre los avances en la investigación y las líneas de trabajo abiertas en torno a la historia de la discapacidad.