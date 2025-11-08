Mejoras en el Doga y en el equipamiento del Najeraforum

El Ayuntamiento de Nájera ha llevado a cabo una serie de actuaciones en dos de sus principales equipamientos culturales, el Najeraforum y el Cine Doga, ... con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y modernizar las instalaciones para el disfrute de vecinos y visitantes.

En el Najeraforum, se han incorporado dos nuevos ordenadores portátiles, destinados a la ciberteca municipal y a la biblioteca, lo que permitirá ampliar el acceso de los usuarios a recursos digitales y facilitar el trabajo tanto de estudiantes como de investigadores. Esta medida responde a la creciente demanda de herramientas tecnológicas y al aumento del uso de los servicios por parte de la población.

El centro cuenta también con un nuevo sistema de audio completo, que incluye altavoces, micrófonos y mesa de sonido, con el fin de mejorar la calidad de las charlas, presentaciones, cursos y actos públicos que se desarrollan en el edificio. Además, en el salón de actos del Najeraforum se han instalado nuevas cortinas, diseñadas para optimizar las proyecciones audiovisuales y mejorar la acústica del espacio.

Por su parte, el Cine Doga, otro de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, se ha procedido a la pintura del hall, lo que ha contribuido a mejorar la luminosidad y la sensación de amplitud del recinto. Asimismo, se ha llevado a cabo el lijado y pintado del suelo del escenario, una actuación necesaria para preservar la calidad y seguridad del espacio escénico del coliseo.