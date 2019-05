Marta Martínez dice adiós a la política en el último pleno ordinario de la legislatura La que fuera alcaldesa de Nájera, Marta Martínez, se despidió de la política. :: F. D. La Corporación najerina aprobó que las fiestas locales del 2020 sean el 28 de abril y el 16 de septiembre, San Prudencio y San Juan Mártir F. DOMÍNGUEZ Viernes, 31 mayo 2019, 08:57

La Corporación najerina celebró la noche del miércoles el último pleno ordinario de la legislatura, y en el transcurso del mismo se despidió de la política, tras veinte años ocupando un asiento en el salón de plenos de Nájera, catorce de ellos como alcaldesa y el resto en el equipo de gobierno o en la oposición, la popular Marta Martínez.

Una vez terminado el debate de los asuntos del orden del día y los preceptivos de asuntos de Alcaldía y ruegos y preguntas, el alcalde, Jonás Olarte, cedió la palabra a Martínez, quien visiblemente emocionada se dirigió a los compañeros de Corporación y al escaso público asistente, para señalar que «en este mi último pleno como concejal de Nájera, en estos más de veinte años muy intensos en los que he intentado siempre trabajar con honestidad, con integridad personal, siempre intentando velar por el interés general, por el bien común, por el bien de los najerinos y de la ciudad, con muchísimos errores, estoy segurísima que me he equivocado muchas veces, que he tenido muchos defectos, también espero que algún acierto, por los errores pido perdón. Aquí se acaba una etapa importantísima de mi vida, por eso quiero terminar dando las gracias, en primer lugar al personal del Ayuntamiento, a los funcionarios y personal laboral por su trabajo y cariño y porque sin ellos no podríamos haber hecho nada. También a todos los concejales de todas las corporaciones en las que he estado, de todos los grupos políticos, ya que estoy segura de que todo el que ocupa un asiento en el salón de plenos viene con la mejor de las voluntades a trabajar por Nájera, con mucha ilusión porque esta ciudad crezca y se desarrolle. También quiero dar las gracias a todos los vecinos».

Una ovación de todos los presentes puso el broche a la intervención de Martínez, quien, a pesar de que aún queda una sesión extraordinaria, la conocida como sesión escoba porque sirve para cerrar los asuntos pendientes como actas anteriores por aprobar, ella no podrá asistir debido a que su labor como secretaria municipal en otros ayuntamientos se lo impedirá.

La sesión había comenzado aprobando por unanimidad cuatro actas de sesiones anteriores, así como la cuenta general del pasado ejercicio. A continuación se abordó el acuerdo de delegación en la Comunidad Autónoma de La Rioja de la competencia para la convocatoria y gestión del proceso selectivo para cubrir las posibles plazas que se puedan incrementar o incorporar según lo establecido en el Decreto 46/2010, de 19 de agosto, por el que se regula la realización del concurso unificado de movilidad y de selección de policías locales y el acuerdo de Delegación aprobado por el pleno del Ayuntamiento el 29 de julio de 2010. También aquí hubo unanimidad, lo mismo que a la hora de dar el visto bueno a las fiestas locales para el 2020, que serán el 28 de abril (San Prudencio) y el 16 de septiembre (San Juan Mártir).

En ruegos y preguntas, el edil de AN, Jesús Niño, rogó que se inste a la Policía Local a que sancione a quien tire la basura en los contenedores fuera del horario marcado en la ordenanza para ello.