«No llevaré Hacienda, pero sí Turismo, que es un área que me gusta mucho» Jesús Arza Amilburu Concejal del PR+ F. DOMÍNGUEZ Sábado, 3 noviembre 2018, 11:17

El najerino Jesús Arza Amilburu (PR+) es la última incorporación al Consistorio de Nájera, a donde ha llegado para sustituir al dimisionario Enrique Acha. Carpintero del aluminio y cristalero, está casado y es padre de dos hijos, y lleva colaborando en asociaciones y actividades de distinto tipo en su ciudad natal «desde que era muy joven».

-¿Cómo ha vivido estas últimas horas antes de la toma de posesión?

-Bien, estaba muy tranquilo hasta que se fue acercando la hora del pleno en que me puse algo más nervioso, más que nada, porque no tengo costumbre de hablar en público.

-¿Cuándo se presentó en la lista del Partido Riojano pensó que llegaría a ocupar un asiento en el salón de plenos?

-No, para nada, y menos yendo en un puesto un poco atrás de la lista. Siempre he pensado en colaborar, pero no creía que iba a llegar. Eso sí, tenía claro que si llegaba ese momento cumpliría con mi responsabilidad.

-¿Cómo fue ese momento?

-Me sorprendió, ya que tenía por delante a gente muy válida, pero vi que tenía que asumirlo, ya que los que me precedían no podían hacerlo. Era necesario continuar la gran labor que ha venido realizando Enrique (Acha), había que ponerse las pilas y trabajar por Nájera.

-¿Cree que será fácil asumir las labores de Hacienda y Turismo que ha dejado su predecesor?

-No, no será fácil, porque él ha hecho una gran labor. De todas formas, yo no asumiré la Hacienda porque yo no dispongo de tiempo y conocimientos suficientes para llevar una delegación tan importante y complicada, en la que Enrique ha hecho un trabajo magnífico no solo de puertas afuera ya que ha saneado notablemente las cuentas. Del área de Turismo sí que me ocuparé yo, porque eso sí que está más a mi alcance, por el factor tiempo, y además es un área que me gusta.