Líneas rectas con renglones torcidos Trazado pintado en la calle San Fernando. :: F. D. El repintado de la señalización horizontal de calles de Nájera provoca numerosos comentarios jocosos en las redes sociales F. DOMÍNGUEZ Domingo, 4 noviembre 2018, 00:11

Nájera. La clave puede estar en no disponer de la herramienta adecuada para realizar la labor, pero el resultado del repintado de la señalización horizontal de algunas de las calles de la ciudad de Nájera ha desatado el cachondeo en las redes sociales en las últimas horas. Ello ha sido debido a que los renglones pintados por los operarios de la brigada de Obras y Servicios no han quedado lo que se dice muy rectos.

Unas fotografías realizadas de frente al trazado hacen evidente que no se ha llevado a cabo el trazado como es debido, ya que se percibe que lo que debía de ser una raya rectilínea es más bien curvilínea. Lo curioso del caso es que si se mira desde uno u otro lado de la línea, desde cualquiera de las dos aceras, los errores apenas se perciben o no se aprecian en absoluto, lo cual no quiere decir que no existan.

También es apreciable, sobre todo si se observa perpendicularmente al trazado de lo pintado, allí donde se han marcado dos rayas, una continua y otra discontinua para advertir de que se puede acceder a la calle desde alguna adyacente, tampoco es que tengan el paralelismo debido.

Al parecer, para llevar acabo este tipo de pintado es preciso contar con una máquina que dispone de una lanza pintora con su correspondiente rueda directora, que parta de la máquina donde se almacena la pintura, lo cual permite realizar la línea sin salirse de la raya.