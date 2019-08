Los jóvenes más 'reales' de Nájera Pablo Magaña y Silvia Pérez, junto al río Najerilla. :: F. D. Pablo Magaña y Silvia Pérez han sido elegidos como nuevos reyes de fiestas F. DOMÍNGUEZ Miércoles, 7 agosto 2019, 07:45

El jurado constituido para elegir a los que serán rey y reina de las fiestas najerinas 2019 se ha pronunciado y ha designado a la pareja formada por Pablo Magaña Sancha y Silvia Pérez Mendoza. Él no nació en Nájera pero vive en la ciudad desde hace cinco años. A sus 19 «recién cumplidos», va a comenzar estudios de Grado Medio de Soldadura; en la actualidad desempeña labores de socorrista en las piscinas municipales y, durante el invierno, ha trabajado de camarero. Ahora lo que quiere es, «seguir con los estudios».

Afirma que se decidió a presentarse a la convocatoria «porque me llamaba mucho la atención, y cuando lo consulté con mis amigos, ellos me animaron ya que me dicen que es otra forma de vivir la fiesta». También, parte de esa responsabilidad la tiene la reina, Silvia Pérez, que fue quien se lo propuso para presentarse juntos: «Me lo pensé bastante, porque en cierto modo tienes la responsabilidad de dar ejemplo, pero al final le dije que sí», recuerda.

Ella, najerina de 18 años, acaba de terminar el segundo curso de Bachillerato de Artes y está dispuesta a comenzar el curso superior de Marketing y Publicidad, ya que tiene puestas sus ilusiones en acabar trabajando «en algo relacionado con la coordinación de eventos, relaciones públicas...», aunque matiza que «la vida da muchas vueltas y nunca sabes por dónde te va a llevar».

Ambos están «muy ilusionados» con lo que les depararán las fiestas en este nuevo cometido

Para ella, ser reina de fiestas es algo que ya desde pequeña le gustaba. «Un día por la zona me puse a buscar a gente para que me acompañara a presentarme, le dije a Pablo, que además teníamos confianza, me respondió que sí y fue genial», comenta. Ahora lo que espera es poder vivir las fiestas «de una manera diferente que creo que nos va a gustar», por lo que no le importa perderse alguna juerga. «Es algo que haces un año y me parece una experiencia que vale la pena».