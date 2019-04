Jesús Arza será el pregonero el 1 de mayo en Nájera Jesús Arza. : / Félix Domínguez El pregón sirve para rememorar la aclamación del rey Fernando III el Santo en la ciudad, en 1218, tras su coronación FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Domingo, 21 abril 2019, 13:27

La Corporación de Nájera ha decidido que el encargado de dar lectura al pregón del 1 de mayo, en el acto que precede a la representación de la aclamación del rey Fernando III el Santo en la ciudad, sea el concejal regionalista Jesús Arza. El edil señalaba ayer que «tengo muchos nervios, el otro día cuando me llegó el discurso elaborado por Desi, muy bien redactado, me di cuenta de lo importante de ese día para Nájera, lo que sirvió para que aumentase mi nerviosismo».

No obstante, se mostraba convencido de que «como está muy bien escrito, porque Desi lo hace muy bien, estoy seguro de que todo va salir muy bien», indicando que «cuando se me comunicó que iba a ser yo el que leyera el pregón, he de decir que para mí fue un motivo de orgullo muy grande. Estoy muy orgulloso de representar a todos los najerinos y por lo que significa el día para mi ciudad, Nájera». «Estoy muy agradecido a todos mis compañeros de la Corporación por haber pensado en mí», añadió Arza.

La lectura del pregón cada 1 de mayo se hace justo delante del crucero que recuerda la aclamación que, según se cree, tuvo lugar en 1218 por parte de los najerinos en la persona del rey Fernando III el Santo, un año más tarde de haber sido coronado como monarca de Castilla con el beneplácito de su madre la reina Berenguela, contando con el inestimable apoyo de don Lope Díaz de Haro.

El crucero está ubicado en un pago denominado Paso al Campo, que delimitaba una franja disputada con Tricio, por lo que algunos estudiosos consideran que el acto puede tener también connotaciones reivindicativas para recordar la propiedad najerina del terreno.