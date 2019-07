Con ustedes, la historia de una ciudad

Un año más, y van 51, la ciudad de Nájera se convierte en el punto de encuentro para quienes quieran aprovechar las fechas estivales para conocer la historia de esta ciudad, en su momento capital de todo un reino medieval, el de Nájera-Pamplona. Además, la oferta najerina con su espectáculo histórico teatral 'Reino de Nájera' permite acceder a esos conocimientos del pasado de la ciudad y de sus pobladores, a través del entretenimiento por medio del arte de Talía.

Cabe destacar que, tras las celebraciones en el 2018 de las cincuenta ediciones ininterrumpidas del espectáculo, un caso muy poco común en toda la geografía española, comienza en el 2019 una nueva época para 'Las Crónicas Najerenses', tal es la denominación popular por estos pagos.

EL ESPECTÁCULO Título Reino de Nájera. Fechas 18, 19, 20, 26 y 27 de julio. Hora 22.30. Lugar Plaza de Santa María (Nájera). Precio 13 euros. Especiales para mayores de 65 años, niños y grupos de más de 10 personas. Taquilla Cine Doga, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas. Días de función, hasta las 22.15. Pack medieval Visitas al monasterio y museo, cena medieval y entrada, 32 euros.

Así lo han venido poniendo de manifiesto las dos grandes entidades que se ocupan de mantener, año tras año, las representaciones, a saber, el Patronato Pro Representaciones Histórico Najerenses y los Amigos de las Crónicas Najerenses. Justo es completar, que todo ello no sería posible sin el esfuerzo que cada año desarrollan los más de doscientos voluntarios que, sustrayéndole el tiempo a sus familias, descansos, vacaciones, etcétera, se centran durante alrededor de un mes en conseguir que todo salga a pedir de boca y los espectadores disfruten durante los noventa minutos que dura la representación.

Incluso, hay algunos de esos voluntarios que emplean mucho más tiempo en 'Las Crónicas'. Son, por ejemplo, el grupo de costureras que acuden casi a diario durante varios meses para mantener como nuevo el vestuario y el atrezzo del espectáculo, y si es preciso, confeccionar nuevos vestidos, banderas, pendones y lo que haga falta que se haga con tela. A ellas se les deben sumar los componentes de la junta directiva de la citada asociación y del patronato, quienes se vienen ocupando a lo largo del año en tareas de esas que se pueden denominar 'mudas', ya que se realizan apartadas de las miradas del público, pero que resultan tan necesarias como el resto.

Y, volviendo a lo que decíamos anteriormente del comienzo de la nueva época, es preciso señalar que al frente de todo hay este año una nueva dirección. Se trata de la actriz y directora logroñesa Mabel del Pozo, quien ya ha comenzado a dejar su impronta en el espectáculo. Por eso, es conveniente advertir a los espectadores que presten especial atención al comienzo y el final de la función, habrá sorpresas.

Luis Lerena | Actor del 'Reino de Nájera' «Si tuviera que elegir, me quedaría con el papel que hice de Don Ramiro»

El najerino Luis Lerena Alonso es de los más veteranos en 'Las Crónicas', y cumple este año las bodas de oro en las representaciones, aunque, según puntualiza, ya se presentó voluntario en la primera edición, pero indica que, «yo era muy pequeño y no sé si por la edad o por la estatura, no me llegaron a sacar a escena».

-En todo este tiempo habrá hecho multitud de papeles, ¿no?

-Muchos, muchos.

-¿Ha calculado cuántos?

-No, son tantos años y tantos papeles... Eso sí, si tuviera que elegir uno, me quedaría con el papel de Don Ramiro.

-¿Qué papel era ese?

-Era de un cuadro que se hacía cuando las representaciones se realizaban en el Claustro de los Caballeros, cuya duración era mucho más larga de los que se hacen ahora. Para mí fue el más bonito de todos.

-En la actualidad, ¿qué papeles interpreta?

-En estos últimos años, desde hace tres o cuatro, que hacía también el de brujo berón, solo hago de peregrino en dos escenas: 'El Fuero de Nájera' y 'La Hostería'.