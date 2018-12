El Gobierno vuelve a negar la ayuda a la Semana de Estudios Medievales FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Lunes, 3 diciembre 2018, 09:28

El alcalde de Nájera, Jonás Olarte, compareció ante los medios para quejarse de que «hace unos días salió una resolución con las subvenciones concedidas a asociaciones culturales, y por tercer año la Asociación de Amigos de la Historia Najerillense, con su proyecto de la Semana de Estudios Medievales se ha vuelto a quedar sin ayuda regional».

Olarte recordó que «al principio de legislatura mantuvimos una reunión junto a la asociación con responsables de Cultura del Gobierno, y les pidieron que presentasen la solicitud para poder conseguir esa ayuda».

Dijo Olarte que no sale de su asombro cuando ve las ayudas concedidas y la ausencia a la Semana. «No pretendo que se les quite a los demás, ni mucho menos, pero hay ayudas para discoteca móvil o cuentacuentos y no hay para una actividad contrastada a nivel nacional y con una trayectoria amplia como es la Semana de Estudios Medievales».