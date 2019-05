Por el rey San Fernando y por Nájera

«Aparte de los nervios, he sentido mucho orgullo»

Al concejal de Turismo, Jesús Arza, le ha correspondido este año dar lectura al pregón del Primero de Mayo.

- ¿Qué ha sentido?

- Aparte de los nervios, mucho orgullo porque, para mí, Nájera es muy importante y el Primero de Mayo estar ahí con tanta gente querida y conocida viéndome..., mucho orgullo.

- ¿Le ha salido como pensaba?

- Mucho mejor. Hombre, en alguna palabra me he trabado un poquito, pero creo que me ha salido mejor de lo que pensaba.

- ¿Cómo está viendo la jornada?

- Muy bien, además este año contamos para la representación con la colaboración de unos caballeros, que han venido a echar una mano gracias a la Asociación de Amigos de las Crónicas y está saliendo todo bastante bien.