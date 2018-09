El edil de Alternativa Najerina, Jesús Niño, abandona el gobierno tripartito Jesús Niño. :: F. D. Lo achacan a «la nula relación con los concejales del PSOE», lo que según añaden «no es algo puntual» F. DOMÍNGUEZ Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:49

Continúan los sobresaltos en el seno del equipo de gobierno de Nájera, ya que a la dimisión del concejal regionalista Enrique Acha le sigue ahora la comunicación de la agrupación electoral Alternativa Najerina (AN) informando del abandono del equipo tripartito de gobierno. El Ejecutivo najerino está conformado por los cuatro ediles socialistas, el concejal del PR+ y, hasta ayer, el de AN, Jesús Niño.

Según la nota que ha hecho pública la agrupación, la decisión de abandonar el equipo de gobierno se debe «a la imposibilidad de poder ejercer nuestras funciones de una forma correcta». Según indica AN, ello se debe a «la nula relación con los concejales del PSOE», algo que «hace imposible nuestra continuidad en este equipo».

Advierte esta formación de que «esta situación no es puntual», pues aseguran que «desde hace ya bastante tiempo apenas ha existido relación con el PSOE, si bien hasta ahora hemos estado anteponiendo la responsabilidad y el compromiso adquirido a favor de la ciudadanía».

Niño indica que «como concejal de AN he de decir que salimos con la conciencia tranquila», pues considera que «hemos hecho todo lo posible por representar de forma honrada a todos los najerinos». Lamenta el edil «los incomprensibles ataques sufridos por nuestra formación de parte de quienes suponíamos socios».

«Nuestra actuación ha sido siempre leal, pero no hemos visto reciprocidad por parte del grupo que representa el alcalde, Jonás Olarte, a quien en varias ocasiones hemos pedido amparo», añade. Así las cosas, acaban deseando que «quienes sigan al frente del equipo de gobierno acierten en la conducción de los asuntos que interesan al municipio».

Como se recordará, el equipo de gobierno del Ayuntamiento najerino se formó una vez que contabilizados los votos, el Partido Popular obtuvo seis concejales, por cuatro del PSOE y otros tres repartidos entre Cambia Nájera (CN), Alternativa Najerina (AN) y Partido Riojano (PR+). El apoyo de estos tres últimos aupó al cabeza de lista socialista, Jonás Olarte, al frente de la Alcaldía.

Unos meses más tarde la edil de CN, Idoia Eguileor, optó por abandonar el equipo de gobierno, dejándolo en una situación un tanto precaria. En noviembre del año pasado fue el entonces edil de AN, Jaime Bravo, quien presentó su dimisión «por razones personales» y en su lugar entró a la Corporación Jesús Niño.

Ya desde el primer momento, éste planteó públicamente sus dudas acerca de continuar en el equipo de gobierno, sometiendo el asunto a la decisión de quienes les habían apoyado. La agrupación decidió que se debía continuar en el equipo gobernante, con lo que Niño asumió las mismas competencias que había tenido su predecesor Bravo.

Este año, en el debate y aprobación del Presupuesto municipal, el concejal de AN votó en contra del mismo al no estar de acuerdo con la partida destinada al mantenimiento de caminos rurales, con lo que sumado a los seis sufragios negativos del PP y el de CN, el Presupuesto fue rechazado. Después llegó la moción presentada por Niño para reprobar al socialista Julio Nájera, que salió adelante y, hace unos días éste criticó la actuación del edil de AN en el concurso de balcones por participar en un jurado que premió a su mujer.