Los deportistas najerinos también se suman a la fiesta El Náxara volvió a ganarse la clasificación para disputar el 'play off' por el ascenso a Segunda B, aunque en esta ocasión, de nuevo la suerte no estuvo de su parte FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Martes, 25 junio 2019, 09:44

Brillan por su ausencia los acontecimientos deportivos durante las fiestas más esperadas y deseadas del año najerino. No se contemplan actividades deportivas en su programa, a pesar de que en algunas otras localidades sí que suelen incluir algún tipo de competición que aporta algo más de variedad a las actividades programadas.

Como no se pueden adelantar acontecimientos acerca de qué y cómo se pueden plantear los espectadores el acudir a disfrutar de esos eventos, habrá que echar la vista atrás y hacer balance de lo acontecido a lo largo del año transcurrido entre las fiestas de San Juan y San Pedro de un año a otro.

Una temporada más, el equipo más significativo de la ciudad, el Náxara CD, volvió a ganarse la clasificación para disputar el 'play off' por el ascenso a Segunda B, aunque en esta ocasión, de nuevo la suerte no estuvo de su parte y cayó eliminado en la primera eliminatoria frente al club navarro Mutilvera, al que en ninguno de los dos enfrentamientos perdió la cara, la prueba es que ni en el partido de ida en tierras forales ni en el de vuelta en La Salera, los blanquiazules fueron derrotados. El valor doble del gol conseguido en campo contrario por los navarros en Nájera, donde el encuentro concluyó con empate a un tanto, les dio la clasificación. A pesar de que la temporada, con nuevo entrenador y algunos cambios en la plantilla, no comenzó de una manera muy boyante y al equipo le costó unas cuantas semanas ponerse al tono al que tiene acostumbrada a su afición en los últimos tiempos, los jugadores blanquiazules se acabaron mostrando como uno de los gallitos de la Tercera División riojana y consiguieron meter la cabeza en las eliminatorias por el ascenso de categoría. Ahora, el míster y la junta directiva ya se encuentran muy adelantados en la confección de la plantilla que deberá afrontar la nueva temporada, con algunas incorporaciones que a buen seguro van a volver a cargar las pilas de la ilusión de los hinchas najerinos.

También dentro del fútbol, el equipo juvenil del Náxara consiguió el ascenso de categoría y el próximo verano deberán prepararse para afrontar una nueva temporada de mayor exigencia, ya que deberán jugar en categoría nacional.

En el resto de deportes, los equipos senior de la Asociación Baloncesto Najerilla dejaron el pabellón bien alto, participando en algunas finales. En pelota a mano, Zabala debutó en la categoría profesional, tras una trayectoria amateur con muy alta nota. En el atletismo, tanto la Nájera Xtrem como la San Silvestre rayaron a gran altura y en octubre se estrenó la carrera de fondo y obstáculos Wild Race de Nájera, con una gran participación y mucho público.