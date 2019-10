Cuevas recuerda a Olarte que transferir una partida del presupuesto sin convenio es ilegal F. DOMÍNGUEZ Jueves, 10 octubre 2019, 07:55

El exconsejero de Fomento Carlos Cuevas ha salido al paso del reproche lanzando por el alcalde de Nájera, Jonás Olarte, en el que le indicaba que había dispuesto de un año para realizar la transferencia de los 400.000 euros de la partida presupuestaria para Peñaescalera. Cuevas le recuerda que «en primer lugar no tuvimos los presupuestos un año», y, en segundo, que «el hecho de que haya una determinada partida consignada en los presupuestos, no quiere decir que ya se pueda realizar una transferencia, eso es ilegal, aunque sea nominativa».

Según Cuevas, «para poder hacerla efectiva es necesario un instrumento y ese es el convenio. En este caso no se firmó un convenio porque el alcalde no trajo proyecto y cuando lo hizo era ya tarde, además de ser un proyecto excesivo, con un coste de 700.000 euros». A este respecto, el exconsejero concluyó diciendo que no cree que el actual Gobierno regional que encabeza el PSOE les vaya «a dar ni 400.000 ni 500.000 euros para hacer un falso túnel».