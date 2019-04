El Consistorio admite un error en la degustación de la coral y señala la negativa a dialogar FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Martes, 30 abril 2019, 08:42

El equipo de gobierno najerino ha salido a explicar lo sucedido con la solicitud de una degustación poco antes del cohete festero de la Coral Najerense. El alcalde, Jonás Olarte, ha explicado que «como ya les hemos dicho a sus directivos y reconocido públicamente en el pleno, se aprobó acceder a la solicitud de realizar la degustación, pero fue un error nuestro porque no nos dimos cuenta de que ese mismo día y con una hora de diferencia, la peña Malpica tenía la degustación que lleva haciendo desde hace varios años».

Detectado el error, «desde el Ayuntamiento se les llamó para explicar el problema y tratar de cambiar de día la degustación, pero no accedieron», ha seguido explicando Olarte, «la presidenta de la coral me llamó, y le expliqué el problema y que íbamos a mirar el cambio de día, porque en estas fechas hay otros momentos que pueden ser buenos para hacerla, ya que están las fiestas y el Mercado Medieval y el 1 de mayo, pero no accedió». Tras el acuerdo de denegación, «un funcionario le llevó la notificación a la presidenta, que se negó a recogerla».